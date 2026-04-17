Rotary Club Alba, ingresso di Salvatore Paparelli tra i soci

Martedì 14 aprile 2026 alle ore 19:45, presso il Ristorante “Ca’ del Lupo” di Montelupo Albese, si è tenuta una conviviale del Rotary Club Alba con l’ingresso di Salvatore Paparelli come nuovo socio del club. Presente il past Governor del Distretto 2032 Remo Gattiglia e l’assistente del Governatore Lorenzo Gallo.

Salvatore Paparelli è un manager con una lunga esperienza internazionale nel settore tecnologico, maturata principalmente in Sony, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Vicepresidente di Sony Europa. Nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze in ambito commerciale, marketing e direzione strategica, contribuendo anche ad associazioni di categoria e fondando iniziative come EDIEL. Accanto al percorso professionale, valorizza fortemente famiglia, sport e impegno associativo, con una spiccata attenzione ai valori sociali e istituzionali.

Sotto la presidenza di Piera Arata, Salvatore Paparelli, patrocinato dal socio Enrico Strada, è stato spillato dal Past Governor Remo Gattiglia.

Graditi ospiti della serata Julia Paparelli, Federico Manfrin, Alessandro Cabutto e la fotografa Lucia Ernè.

Durante la serata, i soci Paolo Fortuna, Ezio Porro e Matteo Asteggiano (dal Madagascar) hanno relazionato sulla continuazione del service internazionale in Madagascar nell’anno rotariano 2023-24.

Si è trattato di una conviviale all’insegna dell’amicizia rotariana.



