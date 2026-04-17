Donazioni al Tapparelli di Saluzzo: il profondo grazie della struttura

Con un momento molto partecipato ( lunedì scorso) la Residenza Tapparelli ha espresso il proprio sentito ringraziamento a tutti coloro che, con generosità e sensibilità, hanno contribuito con importanti donazioni a favore degli ospiti e dei nuclei della struttura.

Lo Zonta Club Saluzzo, rappresentato da Tiziana Somà, ha donato, grazie al sostegno economico della Fondazione CrSaluzzo un concentratore di ossigeno, strumento fondamentale per il supporto sanitario e il benessere quotidiano degli ospiti.

Da parte della moglie, in ricordo del marito Franco America è stata donata alla struttura una carrozzina basculante, prezioso ausilio per migliorare il comfort e la mobilità degli ospiti.

Un gesto carico di affetto e memoria è stato rappresentato dalla donazione di un casco per capelli al nucleo NDC, offerto dalla signora Irma Risso e dalla figlia Nadia in ricordo del proprio famigliare Andrea Risso.

Sempre al nucleo declino cognitivo sono stati donate cinque lenzuola copriletto: un dono in memoria di Franco America da parte dei vicini di casa, con riferimento al signor Mauro Taba, e in memoria di Anna Fissore da parte delle figlie Alessandra e Monica.

Un pensiero speciale è stato dedicato anche agli spazi comuni e alla qualità della vita quotidiana: la donazione di una vasca dei pesci, offerta dalla Dottoressa Cordero e dal cugino in memoria di Armando Bertaina, che rappresenta un elemento di serenità e stimolo sensoriale per tutti.

Particolarmente significativo è stato inoltre il contributo per il nuovo allestimento del nucleo NDC al primo piano con la realizzazione tramite pannellature di ambientazioni terapeutiche che riportano alla quotidianità vissuta, quali la fermata dell’autobus, una trattoria, la farmacia, rese possibili grazie alla generosità di Silvano Martin, Luisa Ponzalino e dell’ospite Michelle Senechal.

A completare questi interventi un suggestivo lampione e la ricreazione di uno spazio parco con divanetti e finestre, donati da Chiara Dolce in ricordo di Renata Borioli, per contribuire a creare un ambiente sempre più accogliente, familiare e terapeutico nella residenza.

A esprimere il ringraziamento ufficiale, erano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo: la Presidente Tiziana Drago, il Vicepresidente Luigi Colombano, le Consigliere Bruna Gerbaudo ed Elena Peracchia, il Consigliere Geom. Claudio Boglio e il Segretario e Direttore Generale Massimo Perrone con il direttore sanitario Pietro Leli.

Ogni donazione rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un gesto di vicinanza, memoria e affetto che arricchisce profondamente la vita della nostra comunità.

Ogni donatore è stato omaggiato con un piccolo pensiero realizzato dagli ospiti della Residenza insieme alle educatrici, a testimonianza della gratitudine e del valore umano di ogni gesto ricevuto.