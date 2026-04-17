Medici di famiglia, dal 1° maggio nuovi incarichi e cessazioni nell’ASL CN1

Dal 1 maggio il Dott Filippo Ballario, medico con incarico a tempo determinato a Boves e la Dott.ssa Chiara Brignone, medico con incarico a tempo determinato a Morozzo e a Margarita termineranno il loro incarico, diventando medici titolari.

Dalla stessa data cesseranno inoltre la propria attività il Dott. Alessandro Cabutti Medico di Medicina Generale a Cuneo e il Dott. Angelo D’Angelo Medico di Medicina Generale a Roccavione e a Roaschia.

Gli assistiti dei suddetti medici dovranno effettuare una scelta tra i medici disponibili nel proprio ambito distrettuale.

Si inseriranno quali Medici Titolari di Medicina Generale:

Il Dr. Filippo Ballario che presterà la propria attività a Boves presso l’ambulatorio di via Castel di Godego 6 il lunedi dalle 15 alle 19, martedi dalle 9 alle 12, mercoledi dalle 19 alel 20, giovedi dalle 9 alle 12 e venerdi dalle 15 alle 19, sempre su appuntamento. (Tel. 0171/267510 - Mail dott.ballariofilippo@gmail.com ).

La Dr.ssa Chiara Brignone che presterà la propria attività a Morozzo presso l’ambulatorio di via Bongioanni 2, il lunedi dalle ore 15 alle 19, martedi dalle 8 alle 12, mercoledi dalle 14 alle 18, giovedi dalle 8 alle 12; a Margarita i nvia Lovera di Maria 5, il venerdi dalle ore 8 alle 12. Sempre su appuntamento (Tel. 347/3951498 - Mail studiomedicomorozzomargarita @gmail.com )

La Dr.ssa Alessandra Balocco che presterà la propria attività a Cuneo in via Emanuele Filiberto 6 il lunedi dalle ore 10 alle 12, martedi dalle 15 alle 17, mercoledi dalle 10 alle 12, giovedi dalle 15 alle 17, venerdi dalle 10 alle 12, sempre su appuntamento (Tel. 388/6957697 - Mail dottoressa.alessandrabalocco@gmail.com )

Il Dr. Lucio Giraudo che presterà la propria attività a Roccavione in piazza Don Chesta 8/b il lunedi dalle 9.30 alle 13, martedi, martedi dalle 15 alle 17, mercoledi dalle 9 alle 13, giovedi dalle 15 alle 17, venerdi dalle 9.30 alle 13, ad accesso libero. (Tel. 0171/757535 - mail dot.luciogiraudo@gmail.com )

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.