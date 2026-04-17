Castagnito ricorda Irene Ferrero con la quinta “Panchina lilla” del Roero

Inaugurazione ieri, giovedì 16 aprile, della quinta “Panchina lilla” del Roero, presso il piazzale della scuola primaria “Suor Tecla Merlo” di Castagnito.

Simbolo di 'Voglio imparare ad amarmi', percorso di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare in ricordo della giovane Irene Ferrero, scomparsa nel marzo del 2024, il manufatto è stato donato dalle sezioni Coldiretti di Castagnito e San Giuseppe, frutto della raccolta fondi in occasione della Giornata del Ringraziamento.

Alla cerimonia erano presenti tutti gli alunni del plesso castagnitese, accompagnati dalle loro maestre, che hanno ascoltato gli interventi del sindaco Giulio Cortese, della vicepresidente dell’associazione 'Il Bucaneve' Stefania Lanaro, del consigliere regionale Daniele Sobrero, della mamma di Irene Monica Sciolla e dei referenti Coldiretti di Castagnito e San Giuseppe, Loris Massucco e Gianni Allerino, e di Alba Christian Marchisio.

Toccante il discorso della sindaca dei bambini Arianna Iamandi, alunna della terza elementare, che ha sottolineato l’importanza di essere sé stessi, volersi bene, con la propria sensibilità e la disponibilità ad accogliere gli altri.

Il progetto 'Voglio imparare ad amarmi' ha organizzato in serata presso il teatro Comunale di Castagnito un incontro di sensibilizzazione e informazione dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, in collaborazione con la biblioteca civica, moderato da Fabio Magliano, con la partecipazione della biologa nutrizionista Giulia Iacono.

La filosofia alla base di questo progetto, portato avanti con molta determinazione, asserisce che “dai disturbi alimentari si può guarire, ma solo attraverso la conoscenza e il sostegno di una comunità, capace di farsi carico della responsabilità di non lasciare nessuno da solo”.

Per questa nuova installazione, importanti sono stati la vicinanza dell’amministrazione comunale e il contributo della Coldiretti, sottolineato dal sindaco e dai referenti, questi ultimi in quanto produttori di cibo, proprio oggetto incolpevole dei disturbi che possono influenzare la vita di ciascuno a tutte le età.

Nel pomeriggio di domani, sabato 18 aprile, verranno inaugurate altre due Panchine Lilla a Guarene, una davanti alle scuole del capoluogo e l’altra in piazza Don Morone in frazione Vaccheria.