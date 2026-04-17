DL Sicurezza, Bergesio (Lega): “Più poteri alle Forze dell’Ordine e tolleranza zero contro il degrado”

“Questa mattina il Senato ha dato il via libera definitivo al Decreto Sicurezza, provvedimento fondamentale che segna una svolta per la protezione dei nostri cittadini e del territorio. Con questa legge, la Lega mantiene le promesse: più tutele per chi ci difende, pene certe per chi delinque e una stretta decisa sull’immigrazione clandestina”.

Così in una nota il Senatore della Lega, Giorgio Bergesio, a margine dell’approvazione del pacchetto sicurezza.



Il Senatore evidenzia i punti cardine della riforma che mirano a contrastare la violenza giovanile e il disordine urbano: nuove aggravanti per reati commessi durante le manifestazioni e introduzione del fermo fino a 12 ore per chi rappresenta un pericolo concreto per l'ordine pubblico; tolleranza zero sul porto abusivo di lame, con sanzioni economiche dirette ai genitori di minori che girano armati; potenziati i poteri dei Prefetti per allontanare i soggetti pericolosi dalle città e introdotta la procedibilità d'ufficio per i furti con destrezza (borseggi); esteso l'arresto in flagranza differita.



“Grazie ad un emendamento della Lega - sottolinea il Senatore - abbiamo evitato che le norme sul possesso di lame colpissero ingiustamente le categorie sane. Abbiamo introdotto il giustificato motivo per chi possiede coltelli (anche oltre i 5 cm) per uso ricreativo, venatorio o escursionistico. La nostra guerra è contro i criminali, non contro i cacciatori, gli escursionisti o chi vive la montagna e le nostre tradizioni”.



Il Senatore Bergesio conclude: “Saremo domani alla manifestazione in Piazza Duomo a Milano per ribadire il nostro sostegno incondizionato alle Forze dell’Ordine e per chiedere l’applicazione immediata di questi importanti provvedimenti. La sicurezza non è un optional, ma un diritto di ogni cittadino”.