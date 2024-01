A Cuneo la quinta edizione dello Swap Party: appuntamento il 3 febbraio

A Cuneo torna lo Swap-Party, organizzato dall'eco-negozio Bottega Gentile: la quinta edizione è in programma il prossimo 3 febbraio, dalle 15 alle 18, in via Busca 6.

Per partecipare basta poco: si fa una cernita nel proprio armadio; si selezionano fino a 20 capi e accessori che non si mettono più, ma che possono ancora dare gioia a qualcun altro (devono essere puliti e in buono stato).

Una volta selezionati i capi, si portano il prossimo 3 febbraio nella sede del comitato di quartiere del centro storico di Cuneo. Una volta lì, gli abiti vengono posati all'ingresso e si può iniziare a passeggiare tra gli stand, scegliendo tra quelli esposti.

L'evento, gratuito e a ingresso libero, è all'insegna della sostenibilità. Non c’è un massimo di pezzi da poter prendere e si può partecipare anche se non si portano abiti da scambiare.

Per info rivolgersi a Sara: 3451773709