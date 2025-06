Saluzzo, Freequence torna stasera tra musica, libri e arte

Dopo un debutto definito "entusiasmant" “Freequence” torna sasera venerdì 13 giugno fra aperitivi, musica, libri, arte e divertimento per tutti.

A partire dalle 18,30, il centro di Saluzzo si trasformerà per il secondo venerdì in un vivace palcoscenico urbano con DJ set, musica live, spettacoli, presentazioni di libri, animazione per bambini e performance artistiche.

Un evento pensato per coinvolgere tutti in un’esperienza culturale e conviviale diffusa, tra locali, piazze e vie della città. Tra le novità la presentazione di libri alla Mondadori Bookstore e alla libreria indipendente L’Ortica.

Da non perdere lo spettacolo acrobatico di “Up acrobatic”.

"Un grande ringraziamento – tiene a dire Massimo Rea presidente del Centro Commerciale naturale - va ai 26 locali aderenti che stanno accogliendo con entusiasmo il pubblico, offrendo aperitivi e prodotti selezionati di qualità. Un sentito grazie anche al Comune di Saluzzo e alla Fondazione Bertoni per il fondamentale supporto logistico e organizzativo».

Giampiero Bravo assessore comunale con delega allo sviluppo e alle attività economiche: «Seconda serata di Freequence, dopo l'ottima partenza di venerdì scorso! Abbiamo avuto riscontro positivo, sia dai locali, per la numerosa partecipazione, sia da chi è venuto a Saluzzo, per la grande e variegata offerta di eventi. Venerdì si ripete con l'aggiunta di nuove attrazioni.

Vi aspettiamo quindi, convinti che sarà una serata ancora più divertente e coinvolgente della precedente».

PROGRAMMA DI VENERDÌ 13 GIUGNO – dalle 18,30

DJ SET & LIVE MUSIC

Montmartre Pub / Blackout: Eclipse Collective – 3 DJ Live Set

Prestige di Casa Sassone: Jean Pierre Music Design

Bar Corona Grossa: TMT DJ Set

Bacco Cafè: Dj Marco Gandolfo b2b Paolo Aliberti

Caffè della Vittoria: Dj Ludovic Gosmar

Caffè Pellico: Anisa DJ Set

Mixology / Tiffany Cafè: Edgar Gallan Dj Set + Superdust (musica live)

Bar Piazzetta Cafè / Incanto: Dj Reghe’n’rolla + Plastic Fingers

Turn Over: Marcy Dj + Aniram Project

Caffè Principe / Piedigrotta / Caffè del Centro: July B Dj Set + Lady Lazy Swing

Le Bute Wine Bar: The Beavers

Birrificio La Granda: Rosso Malpelo

Il Baricentro Pub: Elias Lentini Dj Set

Bar Crystal: Emadus Dj

Caffè del Duomo: Outkey Dj Set

Il Salotto: Occ Takes Control Dj Set

Dublino Cafè: Dj Felix

Via Silvio Pellico: Dj Marco Giacomin

Corso Italia: #Hash21# + Up Acrobatic spettacolo di danza acrobatica

PRESENTAZIONE LIBRI

Piazzetta Denina (a cura di Mondadori Bookstore):

"La società dei profeti" di Lorenzo Baravalle – dalle 18,30

Le Corti (a cura di L’Ortica Libreria Indipendente):

FREQUENZE POETICHE con Stefania Marchisone & Oggimai – dalle 21

Corso Italia / Via Silvio Pellico / Piazza Cavour:

Giochi in legno di Mago Trinchetto

Gonfiabili, tappeti elastici

Trucca bimbi, palloncini, bolle giganti

Arte & Live Painting in via Silvio Pellico