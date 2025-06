Envie accoglie il “Cantacammina”: una giornata tra natura, canti popolari e convivialità

Domenica 15 giugno Envie sarà teatro della 32ª edizione del “Cantacammina”, la camminata tra natura e canti popolari organizzata dal gruppo di ricerca “Mare Tera” di Barge, in collaborazione con l’associazione ‘I Argic e con il patrocinio del Comune di Envie. Il “Cantacammina” è una manifestazione che sa coniugare l’amore per il canto popolare, con il piacere del cammino in mezzo alla natura ed il gusto di un buon pranzo in compagnia. Un appuntamento fisso per la terza domenica di giugno, che viene ospitato in un paese sempre diverso delle valli del Monviso e vede la presenza di diversi gruppi di canto popolare, provenienti da varie zone del Piemonte.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato a partire dalle 9,30 all’esterno della bocciofila comunale, dove sarà possibile prenotare anche il pranzo. Dalle 10 verranno organizzati i gruppi che effettueranno la camminata che ha una lunghezza di circa 4 chilometri, con partenza dal parco del Castello. Il percorso imbocca poi una delle vie del ricetto, sale verso la collina e prosegue su Via Carrà per arrivare in piazza ad Occa, dove ci sarà la prima tappa. Percorrendo vecchie strade poderali ed attraversando i terreni agricoli si torna in direzione di Envie, facendo sosta al “ciabot” di Claudio Midulla a mezza collina per la seconda tappa.

Il tracciato scende verso Envie e dopo aver costeggiato le cappelle di San Giovanni e San Rocco, termina alla bocciofila comunale, dove dalle 13 verrà servito il pranzo. Durante il momento conviviale, ci sarà la consueta presentazione dei gruppi di canto e musica popolare e la giornata continuerà fra canti ed allegria fino a tardo pomeriggio. Gli organizzatori fanno sapere che sia la camminata che il pranzo, si terranno con qualsiasi tempo. (per informazioni 328 2111789 – 3389712651).