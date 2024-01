A Marene va in scena lo spettacolo #Tuttipiccoliprincipi

Prosegue la rassegna teatrale marenese con lo spettacolo #TUTTIPICCOLIPRINCIPI, format che miscela musica dal vivo, danza e teatro, per assaporare uno dei libri più amati di sempre, tanto caro agli adulti quanto ai bambini. Si tratta del romanzo di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo Principe”.

Lo spettacolo, che ha debuttato nel dicembre 2020 al teatro Toselli di Cuneo, dopo numerose repliche in provincia ed un sold out del dicembre scorso al teatro Milanollo di Savigliano, sbarca ora a Marene. Una rappresentazione emozionante, dai toni gentili e delicati, adatta a tutta la famiglia, che ripercorre i tratti salienti del romanzo e propone tematiche legate al meraviglioso mondo dell’infanzia.

#TUTTIPICCOLIPRINCIPI vede sul palco il gruppo musicale 4SANGIU composto da Romina Gianoglio (voce), Giuseppe Alladio (voce), Alberto Bobo Bosio (chitarre) ed Alessia Castellino (violino), cantanti e musicisti già noti nel territorio cuneese per l’impegno a favore di associazioni ed enti di volontariato.

Nei panni dei personaggi del romanzo ci saranno gli attori dell’Accademia Teatrale Toselli di Cuneo. Per l’occasione sono state coinvolte anche alcune allieve di ginnastica ritmica della scuola “Ars armonica”, che regaleranno alcuni momenti da sogno. La scenografia dello spettacolo sarà un tripudio di colore, grazie agli elaborati di tanti bambini marenesi della scuola Papa Giovanni XXIII, che hanno illustrato con varie tecniche pittoriche le principali scene del romanzo.

Lo scopo della serata organizzata, dall’Avis di Marene, sarà la raccolta fondi a favore dell’Associazione ABIO Savigliano odv a sostegno di progetti per il reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Annunziata, per l’acquisto di materiale utile a rendere la degenza dei piccoli pazienti meno difficile e per la formazione di nuovi volontari.

L’ingresso è libero. La prenotazione invece è obbligatoria. Per informazioni, prenotazioni ed eventuale cancellazione della prenotazione scrivere a: auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com