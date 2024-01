Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale albese. Bolla: "Lavoriamo per dare continuità agli ultimi 5 anni"

Qualcosa si muove: in una campagna elettorale che stenta a decollare, nella Città di Alba, senza che il nome di alcun candidato sindaco sia stato ufficializzato in vista dell’appuntamento con le urne dell’8 e 9 giugno prossimi, il primo segnale arriva da Fratelli d’Italia. Con una campagna di affissione manifesti e il lancio di una newsletter, la sezione locale del partito – coordinato a livello cittadino da Giulio Abbate –, che ha nell’assessore al Turismo Emanuele Bolla il suo uomo di punta, rompe gli indugi, dichiarandosi “Pronti anche ad Alba”.

“Fratelli d’Italia ha dato avvio a una grande campagna di affissioni in tutta la città, accompagnata dalla nostra newsletter: due modi per far sapere agli Albesi che siamo pronti per il prossimo appuntamento elettorale”, afferma Bolla.

A cosa state lavorando?

“Portiamo avanti un ragionamento in continuità con quanto fatto negli ultimi 5 anni, in cui abbiamo messo al centro le persone con i loro bisogni, il lavoro, la sicurezza, passando per il turismo, la cultura, i servizi, la viabilità e i quartieri. Grazie all’Amministrazione guidata dal sindaco Carlo Bo, quello che avevamo definito ‘Trafficopoli’ regala oggi alla città più opportunità e meno imprevisti. Sul tema della viabilità rivendichiamo con forza un lavoro concreto e meticoloso che, non da ultimo, grazie al coordinamento della Regione Piemonte e all’azione del Governo, ha portato all’apertura di uno dei lotti albesi dell’autostrada Asti-Cuneo, di cui vedremo presto la conclusione dei lavori con il secondo lotto. E il grande lavoro svolto dall’Amministrazione ha fatto sì che si facessero passi avanti anche sul Terzo ponte e sulla rotonda di Scaparoni e Piana Biglini: importanti passi avanti sono stati compiuti su tante opere della viabilità secondarie, senza dimenticare il piano strade grazie a cui sono stati fatti interventi importanti di manutenzione sulla città”.

Guardando alla Consiliatura che sta per concludersi, qual è il lascito più importante del suo assessorato?

“Porto nel cuore due momenti in particolare: l’inaugurazione della rinnovata piazza Michele Ferrero e il taglio del nastro del Museo del Tartufo, opera lungamente attesa dalla città e dal territorio”.

E cosa si sarebbe potuto fare meglio, invece?

“Come Fratelli d’Italia ci poniamo l’obiettivo di essere maggiormente rappresentati in Consiglio, con le prossime elezioni, in modo tale da portare nuove esperienze e competenze. Vorremmo anche riuscire a condividere maggiormente con gli Albesi i successi dell’Amministrazione, anche perché – principalmente a causa del Covid – è stato difficile in questi anni raccontare con un contatto continuo tutto ciò che si stava facendo. Dobbiamo lavorare per una migliore comunicazione con i cittadini”.

Guardiamo al futuro. Quali sono i punti programmatici per la prossima Consiliatura?

“Lavoreremo per dare continuità a quanto fatto, proseguendo con la centralità sul tema della viabilità, con la realizzazione delle importanti opere messe in programma. Andremo avanti con il lavoro sulle frazioni, implementando la lotta al dissesto idrogeologico su cui sono già stati fatti importanti passi avanti, oltre a dedicarci alla valorizzazione turistica di Alba come meta di primordine a livello internazionale. Un altro tema sarà quello della cultura, con una particolare attenzione all’offerta rivolta agli albesi”.

La lista è già pronta?

“Siamo a un ottimo punto. Stiamo lavorando a una rosa di nomi di persone capaci, per contribuire alla crescita della città. Avremo ovviamente almeno un terzo di donne, ma anche un terzo di giovani e un terzo di persone di riconosciuta capacità professionale. Qualità, rinnovamento e rappresentanza di tutte le sensibilità sono i punti che guidano la composizione della lista”.

Chi sarà il vostro candidato sindaco? In attesa dell’ufficialità, la convergenza per il centrodestra sulla ricandidatura di Carlo Bo pare scontata…

“Non possiamo che apprezzare il lavoro svolto dal sindaco Bo. E i rapporti con i nostri alleati sono ottimi, di straordinaria collaborazione con gli amici di Lega e Forza Italia, aperti a tutte le liste civiche che vorranno lealmente sostenere il progetto della coalizione di centrodestra. Andiamo in direzione di un riconoscimento della progettualità in continuità con quanto fatto dall’Amministrazione Bo, rivendicando per noi di Fratelli d’Italia la capacità di fare sacrifici quando richiesti, come fatto per esempio acconsentendo alla richiesta del sindaco di occuparci prevalentemente di turismo in un periodo delicato in cui questo settore doveva uscire dalla crisi legata al Covid, rinunciando al prestigioso ruolo di vicesindaco”.

Il prossimo step?

“A febbraio abbiamo in programma una grande manifestazione pubblica promossa da Fratelli d’Italia per raccontare l’impegno e i risultati nel governo cittadino. Vogliamo presentare i risultati del grande lavoro svolto dall’Amministrazione, con un’attenta programmazione che nei prossimi anni si tradurrà in evidenti miglioramenti, soprattutto sul tema della viabilità”.