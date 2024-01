NTC Restart: un territorio nuovo, condiviso e meraviglioso all’insegna dell’outdoor

Stimolare la crescita del settore turistico outdoor nell’area transfrontaliera posta a cavallo delle Alpi orientali: è questo l’obiettivo del progetto NTC (Nuovo Territorio Condiviso) Restart. Il progetto nasce dalla pluriennale collaborazione tra l’ATL del Cuneese e l’AD des Alpes de Haute-Provence, che già in passato hanno saputo affiancarsi per dar vita a una destinazione turistica transfrontaliera, attraverso la formazione degli operatori, la creazione di strumenti di conoscenza e la realizzazione di azioni promozionali.

Nel 2023, tale collaborazione ha ampliato i suoi orizzonti includendo nella propria strategia di comunicazione attività rivolte alla clientela di prossimità e internazionale con l’obiettivo di posizionare il territorio del progetto come una destinazione turistica unica, riconoscibile, competitiva ed altamente attrattiva.

Nello specifico, il progetto mira a favorire la crescita del settore turistico outdoor, grazie alla presenza di meraviglie naturali che consentono di praticare attività come trekking, cicloturismo, arrampicata, sport acquatici e sport invernali slow su entrambi i versanti delle Alpi. Quest’area è infatti caratterizzata da una grande varietà di paesaggi che, dalla pianura alla montagna, che offrono la possibilità di fruire di molteplici esperienze legate a natura e sport ma anche tradizioni, eccellenze gastronomiche e un patrimonio storico culturale unico.

NTC Restart mira a valorizzare un territorio “nuovo” per il quale è necessario elaborare un adeguato posizionamento sui mercati internazionali che permetta di accrescerne la riconoscibilità nell’ambito del panorama turistico a livello nazionale ed europeo; un territorio “condiviso” che si intende promuovere nel suo insieme e senza confini, attraverso la messa in valore delle specificità locali per creare una destinazione unica; un territorio che vuole ripartire - “restart”, appunto - a seguito del rallentamento del comparto turistico generato dalla pandemia.

È con questi obiettivi che il 31 gennaio alle ore 14:30 si svolgerà l’Eductour Virtuale “NTC Restart”, un incontro interamente bilingue dedicato ad operatori ed agenti di viaggio francesi e italiani. Durante il webinar l’ATL del Cuneese, l’AD des Alpes de Haute-Provence e i consorzi locali illustreranno le bellezze della destinazione unitamente ad alcune idee di viaggio e itinerari che sapranno stimolare, facilitare e formare gli agenti di viaggio dei due paesi coinvolti, con l’obiettivo di fornire strumenti di vendita accattivanti, tecnici e utili.