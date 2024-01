Pali presenti, ma mai attivati: a Dronero una parte di via Divisione Cuneese è finalmente illuminata

I pali di via Divisione Cuneense

A Dronero, a partire da questo fine settimana è stato attivato l’impianto di illuminazione lungo il primo tratto di strada di via Divisione Cuneese.

Collegata a via Donne, si tratta di una strada ampia e molto buia di notte, dove passano macchine ma soprattutto, trovandosi vicina alle abitazioni, persone a piedi o in bici.

A coordinare i lavori il geometra Andrea Parlanti, che spiega: “I pali erano già presenti, però non erano mai stati attivati. Grazie all’amministrazione comunale abbiamo fatto richiesta all’Enel di un nuovo contatore e provveduto ad illuminare il tratto di strada collegato con via Donne.

Abbiamo optato per delle lampadine a LED, più efficienti e di maggiore durata, è stato un lavoro molto importante per la sicurezza. Auspichiamo di poter più avanti rendere luminoso anche l’altro tratto di strada, quello che prosegue e si collega invece a via Rocceré.”