Tra potature e lavori, i divieti si “mangiano" decine di stalli: lunedì nero per chi deve parcheggiare sull’altipiano [FOTO]

Lunedì nero per chi deve parcheggiare la propria vettura nell’altipiano del capoluogo di Cuneo.

In molti stalli nella mattina di oggi, lunedì 29 gennaio, non è possibile parcheggiare a causa di diversi lavori sia comunali che di privati, oltre a qualche trasloco.

I divieti interessano in primis, come annunciato dal comune giorni fa, l’area di "Piazza Sferisterio” e le vie che la costeggiano. Oggi tocca via Bassignano e via Bruni. Le operazioni sono cominciate mercoledì 24 gennaio e comportano la potatura dei platani attorno a piazza Martiri Della Libertà.

Nelle vicinanze, in via 28 aprile, nastri bianchi e rossi e apposita cartellonistica vietano il parcheggio in diverse aree di sosta.

Ma i divieti sono attivi anche in Corso Nizza (all'altezza di via Vittorio Amedeo Secondo) con qualche stallo su cui non è possibile parcheggiare.

Scavallando Corso Nizza lato Gesso molti i lavori che interessano tanti stalli tra via Statuto, via Gallo, via Emanuele Filiberto, viale degli Angeli e in via Lelio della Torre.