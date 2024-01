Corso di studi in infermieristica ad Alba: il prossimo anno accademico sarà nel Complesso della Maddalena

Il 2024 sarà un po' in tutta Italia l'anno dei cantieri Pnrr. Ad Alba uno di quelli vicino alla conclusione riguarda il Corso di studi in infermieristica nel complesso della Maddalena. Lo stanziamento totale sarà di 792.000 euro (720.000 euro, integrati con 72.000 euro per il caro prezzi), e i lavori dovrebbero terminare in primavera. Il Corso di laurea in Infermieristica fa parte dell’Università del Piemonte Orientale ed è stato riattivato in città a partire dall’anno accademico 2022/2023. Attualmente la sede è in via Pierino Belli.

Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo del sindaco di Alba Carlo Bo, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio , insieme al direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio, al coordinatore della didattica professionale Giancarlo Mercurio e ai tecnici dell’Asl Cn2 e del Comune di Alba.

La nuova sede si trova al primo piano del Complesso della Maddalena con affaccio su via Vittorio Emanuele II e ingresso nel cortile dalla scala sulla destra, accanto alla biblioteca. Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria sulla parte edile, elettrica e termotecnica, oltre all’adeguamento dei serramenti interni ed esterni, una nuova pavimentazione e nuovi servizi igienici.

Inoltre è stato installato un nuovo ascensore e sono state abbattute le barriere architettoniche. La scuola si estende su una superficie di circa 1.000 metri quadri e comprende tre aule da 50 posti, due aule studio, un’aula informatica, una sala simulazione e altri locali.



Il sindaco Carlo Bo e l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio hanno commentato l'andamento dei lavori: “Il trasloco è programmato per l’estate in modo da poter iniziare il prossimo anno accademico nella nuova sede. Un passaggio cruciale anche per liberare gli spazi temporaneamente utilizzati nell’ex ospedale San Lazzaro, dove dovrà essere realizzata la Casa di Comunità. Infine, è importante sottolineare come, con quest’ultimo intervento, il Complesso della Maddalena sarà ora completamente riqualificato e utilizzato, un traguardo che la città si poneva da tempo. Oggi è un vero e proprio polo cittadino, nel cuore del centro storico, sede di musei, scuole, sale per eventi, biblioteca. Siamo molto soddisfatti che questo spazio sia stato interamente restituito alla comunità”.