Cuneo, Cervasca, Busca e Tarantasca presto in bici?

Cuneo, Cervasca, Busca e Tarantasca in bici. L'idea verrà presentata nella Commissione consiliare del 7 febbraio alle 18 a Cuneo. Il Comune del capoluogo provinciale intende partecipare al bando "PieMonta in bici" della Regione, che scadrà il 31 marzo. Nei giorni scorsi, giovedì 25 gennaio, è stato condiviso sulla pagina social un form aperto alla cittadinanza per esprimere il proprio parere, che resterà aperto fino a metà febbraio.

In gara saranno stanziati fondi per realizzare ciclabili sovracomunali per i collegamenti sistematici quindi casa-lavoro, ma anche turistici. Ecco spiegata la sinergia con gli altri Comuni.

"Abbiamo firmato una convenzione - spiega Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità di Cuneo - con altri tre Comuni: Cervasca, Busca e Tarantasca per presentare una proposta di progetto che risponda alle esigenze di spostamenti casa - lavoro, ma anche di respiro più ampio anche a fini ludico-turistici".



Pellegrino illustra i potenziali percorsi: “Partendo da Cuneo, una volta superato il ponte nuovo, partono due diverse idee di progetto. A sinistra: si va a creare una vera ciclabile verso la frazione di Confreria, anche in vista della realizzazione dell'ospedale unico, collegando Cerialdo, che è la frazione più vicina ma non servita da alcuna pista ciclabile vera e propria, poi arrivati a Confreria si prosegue verso Cervasca servendo una delle zone industriali più grandi alle porte di Cuneo, dove si trova la Merlo. E poi andremo a servire o si farà un ragionamento per collegare S.Croce di Cervasca. E il collegamento con Cervasca è importante perché collega le valli come la valle Grana e valle Stura”.



A destra, in direzione verso Madonna dell'Olmo, “utilizziamo la pista ciclabile in corso di realizzazione fino alla Torretta – prosegue Pellegrino - , utilizzando quindi sia piste ciclabili esistenti sia da realizzare utilizzando strade secondarie, si prosegue verso Roata Rossi per servire con un ponte o una pedancola ciclabile sul fiume Grana, per concludere collegando San Chiaffredo e Busca e infine Tarantasca.

Questa diventerebbe per noi un collegamento turistico, perché avendo in corso l'Eurovelo 8 per la provincia di Cuneo, progetto europeo per costruire strade per le biciclette, arriva dal Sud della Francia che da Limone scende a Cuneo e va verso Busca, Saluzzo e Torino. Siamo in fase di autorizzazione per il tratto che collega Vernante a Cuneo, nel frattempo Busca sta realizzando quello verso Costigliole di Saluzzo.

Approfittando dei collegamenti in corso di realizzazione con il progetto europeo, si va ad in integrare con quest'altro progetto collegamenti anche turistici, con ricadute anche di carattere economico”.

Il bando è di ampio respiro, per collegare più Comuni, ed è finalizzato ad agevolare gli spostamenti lavorativi, ma anche alla valorizzazione dell'offerta turistica dei territori interessati.

Il costo della progettazione è a carico di ciascun Comune e nel caso del finanziamento possono essere conteggiati nel bando.



“Abbiamo fatto due sopralluoghi con i progettisti – conclude Pellegrino -, la proposta verrà presentata in Commissione, dove si deciderà il progetto definitivo e fattibile”.