Oltre tremila visitatori a Mondovì per la mostra di Caravaggio, a marzo arriva Ugo Nespolo

Mondovì città di arte e cultura. Lo dice la storia, ma lo conferma anche la quotidianità. Dopo l’exploit di inizio gennaio grazie al Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, il turismo culturale continua a crescere, trainato dalla mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio” promossa da Piemonte Musei e Be Local nel Centro Espositivo di Santo Stefano che ha già superato, dal 14 dicembre ad oggi, i 3.000 ingressi. Un risultato che proietta Mondovì sul palcoscenico regionale, testimoniando la credibilità dell’offerta culturale monregalese.

"Una scommessa vinta, quella del Centro Espositivo di Santo Stefano, riaperto lo scorso anno dopo importanti lavori di riqualificazione e ritornato ad ospitare mostre di caratura internazionale, a testimonianza della propria valenza funzionale come contenitore culturale d’eccellenza" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. "Grazie a Piemonte Musei, a Be Local, alla Fondazione CRC, all’associazione Insieme e a tutti i partner, per aver organizzato un evento che sta incontrando uno straordinario successo di pubblico. Come Amministrazione abbiamo sposato fin da subito la proposta, certi che avrebbe rappresentato un elemento attrattore per l’intera offerta culturale cittadina. Il primo passo per un cammino di crescita condivisa che nei prossimi mesi conoscerà altre tappe importanti. Entro la fine di febbraio, ad esempio, al Comune verrà formulata una prima proposta di gestione unitaria dei tre beni culturali di Piazza (chiesa della Missione, Teatro sociale e Mondovì sotterranea) da parte di un operatore di valenza nazionale e, pochi giorni fa, un nuovo soggetto ci ha manifestato il proprio interesse per la medesima modalità di gestione, a testimonianza dell’attrattività della nostra proposta".

Esperienze culturali e mostre di qualità, dunque, per il futuro della città del Belvedere. Come l’esposizione “Nespolo - Un artista a tutto tondo” che inaugurerà il prossimo 21 marzo negli eleganti spazi del Museo della Ceramica di piazza Maggiore 1.

"Si tratterà di un caleidoscopico viaggio attraverso sessant’anni di carriera dello straordinario artista piemontese - l’anticipazione del presidente della Fondazione “Museo della Ceramica Vecchia Mondovì” Ermanno Tedeschi - con una cinquantina di opere che racconteranno il suo pensiero artistico tra eclettismo e ricerca, cultura e ironia. Tra i lavori esposti, ovviamente, diverse ceramiche d’autore ma anche le fotografie newyorkesi, alcune sculture in bronzo e in vetro e le ultimissime serigrafie che descrivono il mondo dell’arte in una sorta di metamuseo".