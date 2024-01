Trattori in marcia anche su Cuneo: oltre duecento attesi domani nel capoluogo, le ragioni della protesta che ora tocca anche la Granda

"No farmers, no food, no future". Non si fermano le proteste degli agricoltori della Granda che domani, mercoledì 31 gennaio, raggiungeranno il capoluogo per sfilare in corteo con i trattori dal palazzetto di San Rocco Castagnaretta fino a piazza Galimberti.

Una protesta pacifica quella proposta in Granda, che ha fatto più tappe con gruppi e organizzatori differenti, l'ultima lunedì 29 gennaio a Mondovì (leggi qui), con l'intento di chiedere un tavolo di concertazione con le istituzioni al fine di ottenere maggiori sostegni e tutele.

I motivi della protesta, così come sta avvenendo in molte parti di Italia e d’Europa, sono molteplici: la burocrazia, il crescente aumento dei costi, ma anche le nuove politiche dell'Unione Europea. Oltre a sostegni economici, gli agricoltori chiedono a gran voce la realizzazione di invasi di contenimento delle acque per tutelare e rendere praticabile la coltivazione e il disincentivo dell'espropriazione dei terreni per posa di pannelli solari.

"Chiediamo - spiegano il gruppo Agricoltori Indipendenti, che domani sarà a Cuneo, dove sono attesi oltre 200 trattori - una maggiore tutela dell'operato e del lavoro che svolgiamo per contrastare gli attacchi di un potere economico globale, non gestibile con l'azione del singolo; il dispiego immediato di risorse monetarie per alleggerire e contrastare gli sproporzionati costi di produzione e del lavoro dipendente, i gravosi tassi di interesse sugli investimenti e l'aumento dei costi delle materie prime."

L'obiettivo è quello di valutare punto per punto le strategie che possano aiutare il settore agricolo, attraverso l'attivazione di un tavolo di concertazione con le istituzioni; per questa ragione ll termine della manifestazione di domani il presidente della Provincia Luca Robaldo riceverà, nella sede di corso Nizza, una delegazione di trattoristi.

"Punto cruciale del dialogo - proseguono dal gruppo - dovrà essere la sleale concorrenza inflitta da Paesi in cui non vigono le stesse restrizioni operative e produttive a cui oggi ci adeguiamo in Italia. Tali mancanze, oltre a rendere economicamente insostenibile la concorrenza e dunque nullo il nostro lavoro, non garantiscono la tutela del consumatore finale".

I manifestanti hanno fissato il ritrovo alle ore 8 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, dove sono attesi circa 250 trattori.Sono previsti due cortei in orari diversi: il primo dalle 10 alle 12, il secondo dalle 14.30 alle 16.

Il tragitto, salvo eventi imprevedibili, sarà il seguente: Palazzetto Sport/corso De Gasperi/corso Gramsci/corso Nizza (con eventuale soffermo davanti al palazzo della Provincia)/piazza Galimberti e ritorno.

Per cercare di evitare di congestionare il traffico e ridurre i disagi, il viale degli Angeli, considerato una percorrenza alternativa per il transito veicolare, sarà aperto al traffico, con revoca temporanea dell’area pedonale.

Sono anche previsti dei “filtri”, con pattuglie in postazioni predefinite, con il compito di indicare il tragitto ai manifestanti ed impedire l’ingresso disordinato dei trattori in città. Si potranno verificare code e disagi in città pertanto il Comune invita alla cittadinanza di valutare percorsi alternativi per raggiungere il centro cittadino.

Possibili disagi al traffico potranno verificarsi anche sulle arterie stradali esterne alla città con particolare attenzione alla Strada Provinciale 422 nel tratto di Confreria e lungo la provinciale 21 Bovesana.