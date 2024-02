Carnevale di Saluzzo: il sindaco Mauro Calderoni si candida alla maschera di Ciaferlin

E’ tempo di candidature e di Carnevale. Politici e maschere scendono in campo.

Il 96° Carnevale di Saluzzo, partecipatissimo da migliaia di persone durante la sfilata di ieri, domenica 4 febbraio, è stata teatro di uno scoop per la città: il passaggio del testimone di Ciaferlin che avrà, dal prossimo anno, un nuovo volto.

Aurelio Seimandi al suo settimo mandato nei panni della storica e scanzonata maschera di Saluzzo, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla scena, ringraziato pubblicamente dal sindaco Mauro Calderoni per la qualità dell’impegno, l’entusiasmo e la vivacità nel ruolo.

A sua volta e, a sorpresa, il primo cittadino di Saluzzo, a pochi mesi dalla scadenza del suo secondo mandato amministrativo, si è candidato a ricoprire il ruolo vacante della maschera saluzzese, indossando in anteprima, tra l’applauso generale e gli sguardi divertiti, costume e cappello di Ciaferlin: sorridente come non mai e a suo agio nel siparietto di Carnevale dove “ogni scherzo vale”.