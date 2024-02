Cuneo, porte aperte al reparto di Cardiologia dell'AO S. Croce e Carle

In occasione della settimana “Per il Tuo cuore”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore - HCF dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) la Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo apre le porte ai cittadini.



Quest’anno, a Cuneo, l’iniziativa “Cardiologie Aperte”, tradizionale e atteso appuntamento di carattere nazionale, giunto alla sua 18ª edizione, prevede un incontro con la cittadinanza da parte del personale sanitario della Cardiologia.



Domenica 18 febbraio, per chi lo vorrà, sarà possibile incontrare medici e infermieri della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle presso l’Ospedale, nel salone di rappresentanza, alle ore 14 e alle ore 16. Il personale sanitario sarà a disposizione per rispondere a domande e per promuovere un corretto stile di vita nell’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari, aprendo le porte della Cardiologia.



Chi fosse interessato può prenotare la sua presenza tramite mail (cardiologia@ospedale.cuneo.it, da inviare a partire dal giorno 12 febbraio fino al giorno 17). Per partecipare, è necessario ricevere mail di conferma.