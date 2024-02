Torna il carnevale a Cervasca: in via Roma la sfilata con Tota Bignutta e Monsù Vin Bun

Grande attesa a Cervasca per il ritorno del carnevale, che avrà luogo sabato 10 febbraio prossimo.



Il calendario prevede prima di tutto la consegna delle chiavi del paese alle maschere tradizionali Tota Bignutta e Monsù Vin Bun. I due personaggi saranno poi protagonisti – assieme al carro della parrocchia e a tutti i partecipanti – di una vera e propria sfilata lungo via Roma, con ritrovo alle 14.30 davanti al Comune. Alle 16.30 in programma una grande merenda, offerta dall’amministrazione comunale a tutti i partecipanti.



Sono previsti premi per le maschere più belle e una grande battaglia di coriandoli e stelle filanti.



Sarà poi la volta dell’aperitivo in maschera al Bounty Cafè e Cetty Bar – con inizio alle ore 17.30 – e, poi, della cena in maschera presso il ristorante San Maurizio alle 19.30. Prenotazioni negli stessi locali coinvolti.



Per info: 3494921681 (Antonio), 3402558475 (Massimo).



L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Cervasca, la Banca di Caraglio e l’associazione dei Commercianti di Cervasca.

Da segnalare anche che venerdì 9 febbraio, nel salone polivalente del paese, la "Claudio Music Folk" organizzerà una serata di ballo liscio: ingresso libero alle 21, preferibilmente con maschera.