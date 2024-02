Il nuovo rettore del Politecnico sarà a Mondovì e presenzierà al Consiglio Comunale

Il neo rettore del Politecnico di Torino, il professor Stefano Corgnati, sarà ospite del prossimo consiglio comunale nella Città di Mondovì dove, dal 2019, è stata riaperta la sede distaccata dell'Università, nei locali di via del Cottolengo.

"Sono grato al Prof. Stefano Corgnati, nuovo Rettore del Politecnico di Torino, per avermi già confermato la disponibilità per un incontro previsto a Mondovì il prossimo 13 febbraio - il commento del sindaco, Luca Robaldo. - "Non solo, il Prof. Corgnati si è anche reso disponibile a presenziare al prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà, con ogni probabilità il 27 febbraio. Esprimo fin da ora l'apprezzamento da parte dell'intera Comunità monregalese per questo approccio, che ci permette di guardare al futuro con grande fiducia".

Proprio in questa seduta di consiglio dovrebbe essere affrontato il "caso" Politecnico, per il quale il "Patto Civico", espressione della maggioranza, su sollecitazione anche del centrosinistra aveva annunciato di proporre un ordine del giorno, su cui auspicava "la convergenza, senza distinzioni ideologiche o partitiche, di tutta la comunità politica e amministrativa monregalese".