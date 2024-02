A Cherasco un cinghiale di 1500 chiavi antiche: ecco l'ultima opera dell'artista Franco Sebastiano Alessandria

La natura selvaggia incontra il contesto cittadino e lo conquista grazie all'ultima opera dell'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria che, la scorsa settimana, ha esposto la sua ultima opera nel centro di Cherasco.

Si tratta di un cinghiale che, con aria fiera, passeggia all'ombra della torre.

"Per realizzarlo sono servite oltre 1500 chiavi in ferro - racconta Alessandria, - fa parte della collezione privata del dottor Massimo Gula che ha accettato di esporre l'opera fino alla fine del mese di aprile. È stata una sfida realizzarlo, ora spero che le persone possano apprezzarlo e approfittarne per scattare qualche fotografia".

Intanto, a Dogliani davanti alla chiesa, è stato esposto il dittico scultoreo "Essere o Avere" che Alessandria aveva presentato a Piozzo per poi esporlo a Cherasco.

Si tratta di due opere dal forte impatto simbolico che colpiscono soprattutto per la cura nei dettagli: la sedia dell'avere che sui braccioli ha una valigetta ricamata stile Louis Vuitton, dalla quale escono banconote di vecchie Lire; opposta a un maestoso rinoceronte che ripropone, in scala reale le dimensioni dell'animale, che con il suo sguardo penetrante scruta gli uomini e il loro operato.

"Essere e avere sono i primi due verbi che ci insegnano a scuola - spiega Alessandria - però quasi tutti preferiscono l'avere. Così ho creato una poltrona, con simboli molto chiari, che rappresentasse l'avere e un rinoceronte, l'essenza dell'Essere. La trama del suo manto è diventata come quella di un terreno arido, un'aridità che è diffusissima di questi tempi. Sarà un forse un po' colpa dell'Avere?".





Infine, nei prossimi giorni Alessandria sarà anche a Fossano con "Io sono la chiave": un Cristo crocifisso alto più di tre metri, interamente realizzato con chiavi e serrature antiche.