Vicoforte punta a rafforzare il volontariato

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Vicoforte sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento del volontariato civico per potenziare il già importante e prezioso numero di coloro che a tutt’oggi supportano l’Amministrazione comunale. Sono infatti una ventina i volontari iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, mentre altri supportano la gestione della biblioteca.

Il Comune intende però ampliare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale Vicese e promuove una campagna di sensibilizzazione per ricercare nuove adesioni che potranno operare in varie attività, dopo essere stati opportunamente formati.

"Il volontariato in tutte le sue forme - commenta l'assessore Barbara Nano - è una vera ricchezza per la comunità e merita quindi attenzione, cura e sostegno. È una risorsa non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo fa: impegnarsi in un’attività solidale è un’esperienza che può dare e insegnare tanto. Il volontariato civico permette a tutte quelle persone che non sono iscritte ad alcuna associazione, di poter operare a favore del proprio paese e della comunità in sicurezza. Stiamo preparando una campagna di sensibilizzazione e informazione sulle opportunità di volontariato locale."

L’iscrizione all’Albo dei volontari, che devono essere maggiorenni, consentirà anche di avere un’adeguata copertura assicurativa per le attività svolte che potranno variare, ad esempio, dal supporto per attività culturali e sociali o per la vigilanza davanti alle scuole, all’organizzazione di manifestazioni e altre attività in supporto ai servizi comunali, dalla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia delle strade e dei marciapiedi, alla spalatura della neve.

L’assessore Barbara Nano sta anche lavorando per la preparazione di un video e di depliant cartacei che consentiranno di sensibilizzare, con una specifica campagna informativa anche via social, al tema del volontariato civico. Il modulo di richiesta di iscrizione all’Albo dei volontari è pubblicato sul sito del Comune.