A Lesegno va in scena la commedia dialettale con "Geromin a veul mariese”

La seconda rassegna dialettale organizzata dai Commedianti Niellesi terminerà sabato 10 febbraio con la Compagnia “ La Crica del Burgat” che porterà in scena “Geromin a veul mariese” di Dino Belmondo.

La rappresentazione sarà nella Sala Polivalente, nell’area sportiva di Via Lesegno, con inizio alle ore 21.

I Commedianti Niellesi, però, dopo la pausa invernale, ritorneranno in scena con il loro ultimo lavoro tratto da “La Locandiera” di Carlo Goldoni adattata in dialetto piemontese dal nostro regista Mario Rossetti: l’appuntamento è per sabato 24 febbraio al teatro Toselli di Cuneo e venerdì/sabato 1-2 marzo a Niella Tanaro sempre nella Sala Polivalente.

PER INFO E PRENOTAZIONI : FERRERO CLAUDIA 3312986821