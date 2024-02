Piste ciclabili Cuneo: in Commissione i progetti per collegarsi a Cervasca, Busca e Tarantasca

E' approdato nella Commissione consiliare del Comune di Cuneo il progetto di fattibilità tecnico economica che sarà candidato al bando della Regione “PieMonta in bici”, entro la fine di marzo. Il progetto collegherebbe il capoluogo cuneese con altri piccoli centri sia con nuove piste ciclabili, che con l'adeguamento e il completamento di quelle già esistenti. L'obiettivo come ricordato dall'assessore alla Mobilità cuneese Luca Pellegrino: “Deve sì rispondere ai necessari spostamenti casa-lavoro sovracomunali, ma con potenziali ricadute turistiche”.

L'adesione al bando consentirà di finanziare due percorsi esaminati: Cuneo – Confreria- Cervasca e Cuneo – Madonna dell'Olmo- Roata Rossi. Il contributo minimo previsto è di 500.000€, quello massimo invece è di 3.000.000€, inoltre la sovvenzione regionale copre l'80% delle spese ammissibili.

Parallelamente per ampliare la mobilità dolce Cuneo, Busca e Tarantasca intendono realizzare una pista ciclabile che le colleghi poi al Saluzzese, fino al Torinese, ricalcando l'Eurovelo8, un progetto di ciclovie europee, che passa da Cuneo, ma che parte da Cadice in Spagna per arrivare in Grecia. “Busca sta preparando il suo progetto verso Tarantasca – ha spiegato Pellegrino –, Cuneo sta definendo il progetto esecutivo Vernante-Cuneo, per poi ripartire da Roata Rossi fino a Busca”.

Quindi doppio impegno per il Comune di Cuneo, che alla presenza dei rispettivi sindaci e assessori dei paesi coinvolti, ha illustrato gli studi eseguiti.

E' stato presentato nel dettaglio lo studio di fattibilità per il percorso candidabile al bando regionale che è lungo 11,2 Km, di cui 2,7 già esistente o in progetto, 5,7 da realizzare ex novo e 2,8 Km da adeguare.

“Con il bando PieMonta in bici ci si ferma a Roata Rossi – precisa Pellegrino -, quindi va fatto lo studio di fattibilità per collegarsi a Busca sul tracciato dell'Eurovelo8.

Con questo progetto si collegherà Cerialdo, la prima frazione di Cuneo, che seppur più vicina non è servita di pista ciclabile.

È un progetto molto ambizioso con standard elevati per la movimentazione delle persone e per la qualità delle infrastrutture.

I progettisti stanno verificando che ci siano tutti i requisiti necessari per candidarsi.

L'unico tratto rivisto dall'idea originale – conclude Pellegrino - è la pista ciclabile verso Cervasca, che non si raccorderà alla rotonda dell'est-ovest di Confreria, ma verrà allargata una strada secondaria parallela alla strada principale provinciale, che passerà dietro all'edificato”.

Il prossimo passo quindi presentare la candidatura entro il 29 marzo e poi valutare i lavori nel dettaglio da eseguire.