Sport e sorrisi per tutta la famiglia: ad Alba arriva “Muoviti” con l’edizione speciale La Vuelta

Muoviti Alba torna protagonista con un appuntamento speciale pensato per celebrare, con il giusto anticipo, l’arrivo della Vuelta a España in città. Domenica 8 giugno, dalle 15.30 alle 18.30, il Village Joy of Moving di via Teodoro Bubbio 20 si trasformerà in uno spazio aperto a tutti, dove il movimento diventa gioco, sport e relazione.

Protagonista della giornata sarà il quartiere Piave, che ospiterà un pomeriggio di attività gratuite rivolte a bambini, ragazzi e famiglie. I più piccoli potranno cimentarsi con bici, scherma e rugby, grazie alla partecipazione delle associazioni L’Alba Rugby, Village Joy of Moving e Accademia Scherma Alba, mentre per gli adulti saranno proposti programmi di fitness e body conditioning, per vivere insieme il piacere di una mezza giornata attiva.

“Muoviti Alba è un’iniziativa che facciamo in collaborazione con i comitati di quartiere e con le associazioni sportive del territorio”, ha spiegato l’assessore allo Sport Davide Tibaldi. “Per questa data è coinvolto il quartiere Piave, insieme a L’Alba Rugby, il Village per le attività di bici e l’Accademia Scherma Alba. Invitiamo tutti i cittadini che vogliono passare del tempo attivo a fare movimento, gioco e sport insieme: sarà una bella giornata memorabile, dove si provano discipline, si gioca e si vive una mezza giornata in modo sano e attivo”.

L’assessore ha poi aggiunto: “Il format ‘Muoviti Alba’, organizzato in collaborazione con i quartieri e le società sportive, è stato pensato per vivere lo sport insieme, in maniera attiva, con spirito di condivisione, gioco e movimento. Per questo obiettivo abbiamo coinvolto gli esperti di ‘Kinder Joy of Moving’, progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero che intende portare la gioia del movimento nella vita di ogni bambino. Insieme vorremmo portare allegria nelle famiglie e riscoprire il piacere di trascorrere una domenica attiva”.

L’appuntamento dell’8 giugno si inserisce all’interno del percorso di promozione della mobilità attiva che accompagna l’attesa per la Vuelta, e anticipa il grande evento di Sport in piazza, in programma il 21 settembre. Da ottobre, Muoviti Alba riprenderà il suo cammino coinvolgendo tutti i comitati di quartiere e tutte le associazioni sportive, con una nuova formula itinerante all’interno dei centri sportivi cittadini.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. L’unico requisito richiesto è la voglia di indossare una divisa sportiva e mettersi in gioco. Perché il movimento, quando è condiviso, fa bene due volte.