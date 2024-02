Addio a don Antonio Danna, per 43 anni parroco a Ormea

Fu per 43 anni parroco a Ormea, dal 1964 al 2006. Poi il trasferimento nella parrocchia di San Lorenzo a Villanova Mondovì, come vicario al fianco di don Franco Bernelli.

Oggi, sabato 10 febbraio, si è spento don Antonio Danna. Aveva 96 anni ed era uno dei sacerdoti più anziani della diocesi di Mondovì.

Nato a Monastero di Vasco il 3 giugno del 1927, ordinato sacerdote il 29 giugno del 1950.

Era ospite presso la casa di riposo di “Don Rossi” di Villanova Mondovì

Lo ricorda con affetto il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris: “Io ero ragazzino quando arrivò a Ormea, avevo 12 anni. Fu molto vicino ai giovani creando animazione con l'oratorio. Poi fu impegnato nella ristrutturazione della chiesa e partecipò con attenzione a tutte le vicende del paese, come la crisi della cartiera. Sono stato sindaco, con lui parroco, per 20 anni. Nel 2004 era stato anche insignito della cittadinanza onoraria. Ha lasciato un bel ricordo in tutta la comunità”.