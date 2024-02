Italia Viva: il deputato Luigi Marattin incontra la provincia a Cuneo

Il prossimo giovedì 15 febbraio l'onorevole Luigi Marattin, esponente di Italia Viva, eletto alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Piemonte 2 (che comprende la Provincia di Cuneo), sarà ospite a Cuneo presso l'Auditorium Varco di via Pascal 5C.

L'incontro prenderà il via alle ore 18 e l'onorevole Marattin si confronterà con il pubblico sulla situazione politica ed economica della provincia Granda in vista delle elezioni amministrative dell’8-9 giugno.

Interverrà come moderatore Francesco Hellmann, presidente provinciale di Italia Viva Cuneo.

“Una importante occasione di confrontarci con il nostro parlamentare di riferimento anche in vista degli imminenti appuntamenti elettorali. Sono certo che come sempre l’onorevole Marattin saprà fornire ai partecipanti interessanti stimoli in vista delle sfide che ci attendono”, dichiara Hellmann.

L'appuntamento offre l'occasione a tutti i cittadini di interagire direttamente con l'onorevole, ascoltando le sue idee e i progetti di Italia Viva per la provincia e ponendo domande sulle tematiche più rilevanti. L'evento vuol essere un momento di confronto costruttivo e di approfondimento, focalizzato sulle sfide e sulle opportunità che la provincia di Cuneo affronterà nelle prossime amministrative.

L'invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini interessati.

Per informazioni scrivere a italiavivaprovinciacuneo@gmail.co