Ampia partecipazione a Bra per la festa di Carnevale Avis e Aido dedicata ai bambini

È stata una festa vissuta in allegria quella trascorsa ieri, domenica 11 febbraio, a Bra presso la struttura "Sport Gente" che per l'occasione si è vestita con i colori del carnevale.

Fortemente voluta dai team dirigenti di AIDO ed AVIS grazie alla preziosa regia organizzativa della società sportiva New Twirling Bra e la collaborazione con i Lions Club Host e Leo Club di Bra nonché Lory Be Freecreations, nutrita la partecipazione per un'autentica festa riservata ai più piccoli ed alle loro famiglia.

"Siamo davvero soddisfatti del buon esito dell'iniziativa per un evento che abbiamo voluto regalare principalmente alla prima infanzia, ma anche ai genitori, un occasione per trascorrere in sana spensieratezza ed in famiglia un pomeriggio domenicale" - dice il presidente AVIS Bra Armando Verrua a cui fa eco il riferimento dirigente di AIDO Gianfranco Vergnano che afferma - "Ancora una volta aver messo in campo sinergie vincente con i cugini avisini ed il mondo dello sport, forti del motto "+ Sport + Vita" ha prodotto, grazie anche alla presenza delle rispettive squadre di volontari, un ottimo risultato utile occasione di riflessione e stimolo al "dono" per un gesto d'amore e di speranza legato alla vita".