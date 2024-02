Mondovì, conclusa con successo la sesta edizione del corso di formazione "Capire il Cane"

Domenica scorsa si è conclusa con grande successo la sesta edizione del corso di formazione "Capire il Cane", organizzato dal Canile Rifugio 281. Con un afflusso di 48 partecipanti, il corso si è articolato in quattro intense giornate dedicate all'esplorazione del mondo dei cani attraverso l'approccio cognitivo zooantropologico.

Le sessioni si sono svolte presso la sala Scimé, gentilmente messa a disposizione dal Comune di Mondovì, mentre la chiusura ha avuto luogo domenica scorsa direttamente presso il Canile Rifugio 281. Il corso è stato condotto con grande professionalità dall'educatrice cinofila Estelo Anghilante, con il prezioso supporto di Lara Balbis, Chiara Calderara, Andressa Amorim, Stefania Giugale, Angela Massimino, Sabrina Boasso e Antonella Martini, insieme alle volontarie dell'Associazione GEA.

Il corso ha registrato una partecipazione eccezionale, dimostrando l'interesse sempre crescente delle persone nel comprendere meglio i propri amici a quattro zampe al fine di migliorare la qualità della loro relazione. Grazie a questa esperienza formativa, il Canile Rifugio 281 potrà contare su un ulteriore rinforzo del suo già numeroso team di volontari.

La prossima edizione del corso è già in programma per la primavera. Per conoscere le date e per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.geassociazione.eu o contattare direttamente l'Associazione GEA via email all'indirizzo geassociazione@libero.it.