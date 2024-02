Auto finisce contro un albero: un ferito a Barge

Incidente, questa mattina, in viale della Rimembranza a Barge: un'auto, per ragioni ancora da accertare, è finita fuoristrada e si è scontrata con un albero. Il conducente, che non si esclude sia stato colpito da malore, è stato elitrasportato dal 118 in codice giallo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barge.