Bra, sale l’attesa per il concerto “A.P.R.I. alla musica” con Aleandro Baldi

Nel 1992 vinse a Sanremo tra le Nuove Proposte con “Non amarmi”. Quel brano, cantato in coppia con Francesca Alotta, lo lanciò nel panorama musicale italiano, facendolo trionfare due anni dopo anche tra i Big con “Passerà”.

Il concerto dal titolo “A.P.R.I. alla musica” ha lo scopo di sostenere ed aiutare le attività benefiche condotte dall’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti con sede a Torino e ramificata in tutta Italia, come spiega il consigliere Walter Boffa, delegato zonale per Bra e tutta la provincia di Cuneo.