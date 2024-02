L’Otello in scena al Teatro Politeama di Bra

Ha già registrato il tutto esaurito la data di dedicata all’Otello di Jurij Ferrini, in scena alle 21 al Teatro Politeama di Bra. Con questa rappresentazione si recupera l’appuntamento inizialmente previsto per novembre, successivamente annullato a causa di un infortunio che aveva interessato l’attore e regista proprio durante le prove dello spettacolo. In quell’occasione Ferrini aveva divulgato un video via social, promettendo al suo pubblico di recuperare al più presto data, e ora è pronto a tornare in scena!



La trama è nota: l’intreccio di veleni e calunnie, che strangola il Moro di Venezia, la sua amata Desdemona e il perfido Iago, diventa qui la cornice narrativa per una chiave di lettura in stretto dialogo con il nostro presente e incentrata sui temi scottanti della discriminazione, della cospirazione e dell’intolleranza. Tarli sociali della nostra contemporaneità, che trovano specchio nello Iago androgino interpretato da Rebecca Rossetti, e nel suo piano di distruzione (e autodistruzione) macerato in un disarmante disprezzo per la vita.



Gli altri attori sul palco sono Paolo Arlenghi, Sonia Guarino, Maria Rita Lo Destro, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi e Michele Puleio.



L’appuntamento successivo della stagione è con “L’onesto fantasma”, già sold out, previsto per 3 marzo: alternando momenti realistici a scene shakespeariane, la commedia è un modo originale di rileggere l’Amleto dal punto di vista del fantasma. Tutti i titoli della Bella Stagione del Teatro Politeama G. Boglione sono consultabili sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.