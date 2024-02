Saluzzo, l'ultimo saluto a Vera Biella, storica ristoratrice del Corona Grossa

Cordoglio a Saluzzo per la morte di Vera Biella. E' stata la storica ristoratrice del "Corona Grossa" e, nata in una famiglia che da generazioni opera nel settore della formazione dei conducenti: l'autoscuola Biella, fu la prima istruttrice di guida donna in Italia. Aveva perso il fratello Roberto una ventina di giorni fa.

La signora Vera aveva 84 anni. Dopo gli anni passati ad insegnare come si conduce un auto, nel 1963 sposò Francesco Quaranta, macellaio a Saluzzo e cambiò totalmente vita, lavorando dietro il banco del negozio di macelleria.

Nel 1982, insieme al marito riaprì lo storico locale "Corona Grossa" chiuso nel 1978.

Per 20 anni fu la ristoratrice che, con la gentilezza solare che la caratterizzava, accolse una moltitudine di clienti nel noto locale saluzzese, fino alla chiusura, per la pensione, nel 2003.

Viene ricordata da tutti come una donna piena di vita, che amava la compagnia, una donna di fede, viva in tutti i sentiimenti e con mille interessi. "Era nata per il commercio, per stare in mezzo alla gente e nella sua vita ha fatto tantissimo lavoro". Ironicamente si autodefiniva "Vera di nome e di fatto".



Lascia le figlie Paola e Grazia con le rispettive famiglie, nipote e pronipoti, la sorella Bruna e tutti i parenti. Il rosario sarà recitato oggi (domenica 11 febbraio) alle 17.30 presso la Chiesa parrocchiale Maria Ausiliatrice di Saluzzo.



I funerali avranno luogo oggi lunedì 12 febbraio alle 15 con partenza dalla “Casa del Commiato Calosso-Demaria” sita in via San Nicola, 23. Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il Tempio Crematorio di Bra per il rito di cremazione che avverrà in forma privata.