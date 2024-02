Il carro di Luserna San Giovanni/Cavour vince il “Carnevale delle 2 Province” (CLASSIFICHE)

“L’ultimo viaggio”, il carro di Luserna San Giovanni/Cavour ha vinto il 6° “Carnevale delle 2 Province”.

I punti conquistati in occasione del 70° Carnevale della Città di Rivoli, sommati a quelli ottenuti nella sfilata del 9° Carnevale di Barge e del 96° Carnevale di Saluzzo hanno visto trionfare l’accoppiata torinese, giunta al primo posto davanti a Nichelino con “Torneremo a rivedere le stelle” e Scalenghe con “Il suono della rinascita”. Domenica 11 febbraio si sono svolte le ultime due sfilate del programma del “Carnevale delle 2 Province”: Luserna San Giovanni/Cavour ha vinto il 70° Carnevale della Città di Rivoli, mentre a Saluzzo, nel 7° Carnevale degli Oratori, il successo è andato al carro dell’oratorio di Pratavecchia/Monastero con “Leg-Oratorio”.

Al di là dei risultati sono stati ancora una volta i numeri a decretare il successo del Carnevale organizzato da Fondazione Amleto Bertoni e Città di Saluzzo con il supporto della Città e della Pro Loco di Rivoli e del Comune di Barge. Nove i carri in gara nei tre carnevali (oltre a quello di Moretta fuori concorso a Saluzzo) e sei i gruppi oratoriali. Oltre 3.500, tra carristi e figuranti, le persone che hanno preso parte ad ogni sfilata. A migliaia coloro che, da ogni parte della Granda e non solo, sono accorsi nelle tre città per ammirare gli spettacoli dei vari gruppi in concorso.

“Il 2024 è stato l’anno della consacrazione della nostra ‘grande’ sfilata, riconosciuta come Storica dal Ministero della Cultura – afferma Carlotta Giordano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni -. Il Carnevale di Saluzzo ha infatti dimostrato di essere un grande evento in grado di consolidare una tradizione che ormai, da quasi un secolo, continua a rinnovarsi ed essere una conferma per il nostro territorio. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il grande lavoro organizzativo che ha coinvolto i protagonisti della festa: carristi e figuranti, ma anche chi ha operato ‘dietro le quinte’ come i volontari e gli operai comunali. Un ringraziamento speciale va anche alle maschere che in queste settimane hanno instancabilmente visitato e portato sorrisi nelle scuole, negli asili e nelle case di riposo. Infine, grazie agli sponsor per l’immancabile supporto all’evento. Il successo del Carnevale è stato garantito da tutti loro”.

CLASSIFICA FINALE CARNEVALE DELLE 2 PROVINCE

1_ Luserna San Giovanni/Cavour con “L’ultimo viaggio” (292 PUNTI: 94 Barge + 100 Saluzzo + 98 Rivoli)

2_ Nichelino con “Torneremo a rivedere le stelle” (287 PUNTI: 94 Barge + 96 Saluzzo +97 Rivoli)

3_ Scalenghe con “Il suono della rinascita” (280 PUNTI: 97 Barge + 92 Saluzzo + 91 Rivoli)

4_ Racconigi con “L’altro mondo” (272 PUNTI: 91 Barge + 92 Saluzzo + 89 Rivoli)

5_ Roletto con “Notte stellata” (270 PUNTI: 88 Barge + 93 Saluzzo + 89 Rivoli)

6_ Piobesi con “Cerca ora… la felicità” (263 PUNTI: 85 Barge + 93 Saluzzo + 85 Rivoli)

7_ Centallo/Fossano con “Non puoi essere solo di latta” (260 PUNTI: 84 Barge + 85 Saluzzo + 91 Rivoli)

8_ Villafalletto con “Ritorno di Attila” (248 PUNTI: 83 Barge + 81 Saluzzo + 84 Rivoli)

9_ Carmagnola con “Prima che sia tardi” (242 PUNTI: 76 Barge + 84 Saluzzo + 82 Rivoli)

Classifica 96° Carnevale di Saluzzo

1_ Luserna San Giovanni/Cavour con “L’ultimo viaggio” (100 punti) – Vincitore trofeo Rosatello per il miglior carro

2_ Nichelino con “Torneremo a rivedere le stelle” (96 punti)

3_ Piobesi con “Cerca ora… la felicità” (93 punti)

3_ Roletto con “Notte stellata” (93 punti)

4_ Racconigi con “L’altro mondo” (92 punti)

4_ Scalenghe con “Il suono della rinascita” (92 punti) – Vincitore trofeo Vaudagna per la migliore meccanizzazione

5_ Centallo/Fossano con “Non puoi essere solo di latta” (85 punti) – Vincitore trofeo Chiale per i migliori costumi e coreografie

6_ Carmagnola con “Prima che sia tardi” (84 punti)

7_ Villafalletto con “Ritorno di Attila” (81 punti)

Fuori concorso: Parrocchie Verzuolo (“I pagliacci di Verzuolo”); ODB Saluzzo (“Inside Out”); Moretta (“B-SHIDO, la via del Carnevale”)

Classifica 9° Carnevale di Barge

1_ Scalenghe con “Il suono della rinascita” (97 punti)

2_ Luserna San Giovanni con “L’ultimo viaggio” (94 punti)

2_ Nichelino con “Torneremo a rivedere le stelle” (94 punti)

3_ Racconigi con “L’altro mondo” (91 punti)

4_ Roletto con “Notte stellata” (88 punti)

5_ Piobesi con “Cerca ora… la felicità” (85 punti)

6_ Centallo/Fossano con “Non puoi essere solo di latta” (84 punti)

7_ Villafalletto con “Ritorno di Attila” (83 punti)

8_ Carmagnola con “Prima che sia tardi” (76 punti)

Classifica 70° Carnevale della Città di Rivoli

1_ Luserna San Giovanni/Cavour con “L’ultimo viaggio” (98 punti)

2_ Nichelino con “Torneremo a rivedere le stelle” (97 punti)

3_ Centallo/Fossano con “Non puoi essere solo di latta” (91 punti)

3_ Scalenghe con “Il suono della rinascita” (91 punti)

4_ Racconigi con “L’altro mondo” (89 punti)

4_ Roletto con “Notte stellata” (89 punti)

5_ Piobesi con “Cerca ora… la felicità” (85 punti)

6_ Villafalletto con “Ritorno di Attila” (84 punti)

7_ Carmagnola con “Prima che sia tardi” (82 punti)

Classifica 7° Carnevale degli oratori