Matteo Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “176 Comuni del Cuneese riceveranno 26 milioni per progettare il futuro dello sviluppo e della coesione"

Arrivano 26 milioni per 176 Comuni della provincia di Cuneo per progetti di sviluppo e coesione con grande attenzione al territorio cuneese.

"Questa iniziativa è un passo concreto verso la crescita e la coesione del nostro territorio - dichiara il consigliere della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso - da investire in progetti strategici per rispondere alle esigenze dei cittadini".

"176 Comuni della provincia di Cuneo riceveranno 26 milioni totali - commenta il vicepresidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale Gagliasso - 37 Comuni della Terra di Langa godranno complessivamente di 2,6 milioni, 29 dell’Area Monregalese saranno finanziati con 4,1 milioni.

Altri 25 Comuni dell’Area Alta Valle Tanaro e Cebano riceveranno complessivamente 2,2 milioni, 23 dell’Area Terre del Monviso saranno finanziati con 2,8 milioni, 20 dell’Area Pianura Cuneese godranno di 3,5 milioni, 17 dell’Area Valle Stura riceveranno 2,7 milioni, 15 dell’Area Roero saranno finanziati con 2,6 milioni, 10 dell’Area Terre di Langa e Monferrato riceveranno 5 milioni".

Ogni Comune potrà presentare proposte entro il 31 maggio, candidando un massimo di tre progetti con importi variabili. Il finanziamento regionale potrà coprire fino al 90% del totale di ciascun progetto.



"Gli interventi - dettaglia Gagliasso - potranno riguardare diversi ambiti, tra cui digitalizzazione, competitività delle imprese, energia, ambiente, cultura, trasporti, mobilità, riqualificazione urbana, welfare, salute, istruzione e formazione, e capacità amministrativa. La Regione, basandosi sulle richieste presentate, definirà un piano di sviluppo per ciascuna area omogenea, assegnando i finanziamenti ai progetti ritenuti più strategici".