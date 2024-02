La Valle Pesio scelta come palcoscenico per Top Gear Australia

Beau Ryan, presentatore televisivo, attore, cantante ed ex calciatore professionista di rugby league; Blair Joscelyne, compositore, musicista, produttore e regista; Jonathan LaPaglia, attore televisivo e cinematografico, noto al grande pubblico per aver interpretato in Seven Days, The District, NCIS e Cold Case. Ad accomunarli la cittadinanza australiana ma, soprattutto, la conduzione di Top Gear Australia, apprezzata appendice del celebre programma britannico divenuto un cult tra gli amanti delle auto e dell’avventura, prodotto per l’occasione da Paramount+ e BBC Studios Australia.

Un programma dal respiro internazionale che oggi ha fatto tappa a Chiusa di Pesio per una giornata all’insegna dei motori, del paesaggio e dell’enogastronomia. Tra i luoghi visitati dalla troupe australiana, composta da una cinquantina di persone, Cascina Pecollo in località Gambarello (con alcune scene girate in loco grazie alla disponibilità di Andrea e Rinuccia), Cascina Veja (con una degustazione di prodotti tipici offerta dallo chef Vladimir Daziano e dai gestori Massimiliano e Diletta) e frazione Combe, con diverse riprese effettuate lungo le strade bianche della zona.

Una straordinaria opportunità di valorizzazione territoriale internazionale, resa possibile dall’impegno del consorzio Conitours e, in particolare, dagli sforzi del suo presidente, Beppe Carlevaris, e del suo direttore, Armando Erbì: "Un’esperienza indimenticabile sia per noi che per l’intera vallata - il loro commento - che testimonia il potere attrattivo dei nostri luoghi. Grazie a Top Gear Australia per averci scelto e grazie a Fabio Di Segni, produttore e location manager, per la preziosa collaborazione. La Valle Pesio entrerà nelle case degli australiani e di tutto il mondo, per un’opportunità di promozione turistica di eccezionale valore".