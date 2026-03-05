Beatrice Pera racconterà la sua esperienza in Biblioteca civica: da Ceva alla realizzazione dei suoi sogni

Sabato 14 marzo Beatrice Pera sarà ospite del secondo appuntamento de “Il mestiere dell’arte” presso la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” di Ceva (via Pallavicino, 11). La giovane cebana, classe 1994, è una tour leader, un’esperta di viaggi che accompagna turisti e visitatori in giro per il mondo raccontando loro leggende e curiosità sui luoghi in cui si trovano, ma oltre a dedicarsi ai viaggi Beatrice si è avvicinata alla scrittura, sua grande passione fin da bambina, riuscendo a trasformarla in un lavoro.

Uscirà infatti a fine marzo, per la collana Unici di Einaudi, la sua prima opera, “Bagliori”.

Nell’incontro di sabato pomeriggio Beatrice Pera racconterà la sua esperienza attraverso la ricerca di un lavoro che potesse andare incontro alle sue necessità e, al contempo, realizzare i suoi sogni, un obiettivo che ha saputo raggiungere con impegno, dedizione e un pizzico di fortuna.

Appuntamento quindi il 14 marzo alle ore 15.30 presso la Biblioteca civica.

Si ricorda che gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.