San Valentino, ditelo con un fiore

Un fiore non è mai solo un fiore. Un fiore parla, racconta. Di noi e per noi. Materializza un’emozione, un desiderio, un sentimento. Regalare i fiori non delude mai, un piacere riceverli sempre, soprattutto a San Valentino.

Quali regalare? Non ci sono regole, ma ispirazioni personali e un alfabeto dei fiori da seguire, volendo. Le rose sono al primo posto. Sono ideali per esprimere i propri sentimenti, soprattutto se si vuole comunicare qualcosa che va oltre il romantico gesto. Infatti, in base al colore scelto, la rosa assume un significato specifico.

Le rose rosse sono il simbolo universale dell’amore. A San Valentino, la rosa rossa è tipica di un sentimento profondo.

Le rose rosa sono solitamente associate all’amicizia, eppure questo fiore a San Valentino ha una duplice valenza: se regalato al proprio partner è un’idea particolare per il giorno degli innamorati per esprimere ammirazione e per celebrare un amore giovane che conserva la potenza e delicatezza di un sentimento appena sbocciato. Volete dire alla vostra dolce metà che riempie con dolcezza le vostre giornate? La rosa rosa fa al caso vostro.

La rosa gialla nella festa degli innamorati può essere un simbolo di pace dopo un litigio, tuttavia, è un prodotto tradizionalmente associato alla gelosia e, talvolta, all’infedeltà. Per cui, per evitare incomprensioni, se avete intenzione di acquistare delle rose gialle a San Valentino, meglio desistere.

La rosa bianca è legata all’amore puro o platonico, ma ha anche un ulteriore significato: le rose bianche a San Valentino sono il fiore perfetto per dichiararsi timidamente ed elegantemente all’amata/o.

Il colore dei fiori a San Valentino è importante, ma lo è anche il numero, soprattutto per non cadere in banali errori di significato, secondo codici antichi di galateo. La perfetta composizione di rose dovrà essere di numero dispari, a gambo lungo e con le spine; questi elementi rafforzeranno il concetto di un amore duraturo e reale.

La quantità di rose a San Valentino e in altre occasioni ha un significato preciso: se è amore a prima vista basterà una sola rosa, se il sentimento che lega è forte e sincero allora bisogna scegliere le tre rose per dire ti amo in modo inequivocabile. Se si tratta di un regalo per la persona con cui volete condividere la vostra vita, allora il consiglio è di sette rose: esprimono esclusività.

Non solo rose. Il tulipano ad esempio... . In pochi sanno che secondo una storia persiana i tulipani rossi sono l’emblema della festa degli innamorati in quanto protagonisti di una drammatica leggenda romantica: Fahrad, un giovane turco, venuto a conoscenza della tragica scomparsa della giovane Shirin si mise in marcia per ritrovare la sua amata. Tuttavia, non riuscendo nell’impresa, si tolse la vita infliggendosi ferite mortali: da queste nacquero dei meravigliosi tulipani rossi.

E l’orchidea... . Oggi è consuetudine optare per i mazzi di fiori a San Valentino, ma anche le piante hanno una storia che le rende un regalo di grande effetto. L’orchidea è una valida alternativa ai fiori per il giorno degli innamorati in quanto rappresenta l’affetto incondizionato, con un fiore che simboleggia sensualità e passione. Inoltre, la capacità dell’orchidea di crescere e resistere a diversi tipi di clima, ha fatto sì che in Oriente diventasse l’emblema dell’amore duraturo: in grado di sconfiggere qualsiasi ostacolo. Per la festa degli innamorati, l’orchidea è un prodotto perfetto per celebrare la relazione, soprattutto se si sono superati diversi ostacoli e si è usciti più forti di prima.

Rosa, bianco, blu… anche le orchidee simboleggiano qualcosa di diverso a seconda del colore. L’orchidea rosa per la festa degli innamorati è un chiaro apprezzamento della femminilità e grazia della donna amata. Il bianco esprime un sentimento puro ed innocente, per cui a San Valentino è particolarmente indicato per gli amori appena sbocciati. L’orchidea blu è simbolo di riflessione e pace per cui è perfetta per riappacificarsi.

C’è poi il garofano, da riscoprire. Il garofano rosso è un dolce e romantico rischio, un regalo da parte di un Valentino che apre il cuore alla dolce metà, dichiarando i propri sentimenti.

I segreti per un bouquet di San Valentino perfetto? I fioristi artigiani di Interflora suggeriscono rose fresche scelte accostate in vari colori da rosa pallido al rosso acceso

Per una coppia di innamorati nel bouquet si potrà mettere un giglio bianco, fiore maestoso e prezioso, simbolo di amore puro e leale, di impegno profondo e sincero.

Se è la serata in cui si dichiara l’amore il bouquet può avere le due rose regine di San Valentino, rosa rosa pallido e rosso acceso, intorno bacche colorate e foglie e altri fiori in bocciolo.