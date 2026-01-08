Bra, nella chiesa delle Sorelle Clarisse una scatola delle intenzioni di preghiera

Nella chiesa delle Sorelle Clarisse di Bra, c’è una scatola che non è solo una scatola. È il modo per raccogliere pensieri, preghiere e richieste da presentare al Signore.

Una bella idea che risponde al bisogno umano più antico del mondo, quello di essere ascoltati.

La scatola è posizionata su un tavolino in fondo alla chiesa e chiunque può lasciare il fogliettino con scritta la propria domanda, che le Clarisse prenderanno in carico per offrirla al cielo con le loro incessanti orazioni.

Un’operazione che vale già in altri luoghi di culto molto conosciuti, come Lourdes o Fatima. E funziona: da quando è partita l’iniziativa, la scatola non è mai vuota. Chi lascia il biglietto sa che la sua preghiera può diventare un esempio per gli altri.

E così la chiesa in viale Madonna dei fiori 3 diventa anche un luogo di scambio. Non di merci, ma di umanità.