A Cuneo al via la rassegna “Stiamo con the”, organizzata dall'Arcigay Grandaqueer

Al via la rassegna culturale “Stiamo con the”, organizzata dall'associazione Arcigay Grandaqueer Cuneo.

Gli incontri saranno di carattere storico/culturale e affronteranno diversi temi in chiave LGBT quali la letteratura internazionale, l’immagine LGBT nell’evoluzione del cinema e nelle forme espressive nell’arte e della musica, la storia delle persecuzioni omofobe nel mondo.

Gli incontri sono ad ingresso gratuito. Il primo in calendario è alle 17 di domenica 18 febbraio, in via Busca 6 a Cuneo.