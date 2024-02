Nessun medico di base a Farigliano: domani un incontro con i cittadini

Un incontro pubblico per fare chiarezza in merito alla mancanza del medico di medicina generale a Farigliano.

Si terrà domani, venerdì 16 febbraio alle 20.30 nei locali della biblioteca, la serata pubblica indetta dall'amministrazione comunale per fare chiarezza sull'attuale situazione in paese.

Un caso che vede scontrarsi carenza di medici, burocrazia lenta e necessità dei cittadini fariglianesi che, da fine gennaio scorso, dopo la cessazione dell’incarico della dottoressa Elisa Benedicti, che era stata assegnata con incarico provvisorio, si trovano senza ambulatorio medico.

“Da dicembre ci stiamo interfacciando con l’AslCn1 e la Regione Piemonte per trovare una soluzione. - spiega il sindaco, Ivano Airaldi - "La presenza del medico nel nostro paese è un servizio essenziale. Speriamo di poter accedere nel minor tempo possibile, vista la necessità del paese, alla graduatoria regionale di nuovi medici. La serata di domani è stata organizzata per fare chiarezza e rispondere ali dubbi dei fariglianesi. Abbiamo invitato anche la dottoressa Gloria Chiozza, direttore del distretto sud-est dell'AslCn1, con la quale ci siamo interfacciati in questi mesi. Auspico che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile".