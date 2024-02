“Certo che sto bene…”: Alberto Bianco canta al Teatro Magda Olivero di Saluzzo

Sta riscuotendo un notevole successo la rassegna musicale “Magda Groove”, organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, che giunge alla sua quinta data in cartellone sabato 17 febbraio alle 21,30 con il concerto del torinese Alberto Bianco che per l’occasione porta sul palcoscenico saluzzese il suo tour “Certo che sto bene… a Teatro”.

“Certo che sto bene” è il sesto album di Alberto Bianco, a dodici anni dall’esordio “Nostalgina” e a due dal precedente “Canzoni che durano solo un momento”. Alberto Bianco ha prodotto i primi due dischi di Levante, suona il basso con Niccolò Fabi e, come autore, ha partecipato alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano interpretato da Giorgia “Parole dette male”.

Ha collaborato con Margherita Vicario, Dente, Colapesce, Roberto Angelini, i Selton e molti altri musicisti della scena indipendente italiana arricchendo e definendo sempre più un suono e una lirica originali e riconoscibili.

Registrato a Formentera in presa diretta, nello spazio di appena una settimana, prodotto da Taketo Gohara catturando l’energia del sole balearico e i colori del Mediterraneo, “Certo che sto bene” è il miglior disco sin qui realizzato dal musicista piemontese: dopo tanta gavetta, ecco il risultato che lo proietta con merito fra i migliori cantautori della sua generazione. Un nuovo Alberto Bianco, intenso ma al contempo leggero, come in una gita con gli amici in cui si parla delle cose della vita e intanto viviamo.

“Sono nato a Torino negli anni ottanta quando Torino era ancora e soprattutto la città della Fiat e dell’Industria. Questa città l’ho osservata per anni dalla provincia, quella in cui sono cresciuto e vivo tuttora”, afferma Alberto Bianco.

Il concerto di Alberto Bianco sarà aperto da Leandro che nasce artisticamente a Torino nel 2018, rilasciando il suo singolo d’esordio “Tempo Da Omicidi” e aprendo, in pochi mesi, artisti come Bianco e Eivdg.

L’anno successivo pubblica il suo disco d’esordio “Fossimo Già Grandi” per l’etichetta torinese Bunya Records. Registrato presso lo studio Indigo di Palermo, è la prima raccolta di inediti di Leandro, in cui è presente anche “Emancipazione”, brano scritto e cantato con Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia e lo porta a suonare in palchi prestigiosi del panorama musicale italiano.

Il 2020 si conclude con l’uscita di Dietro Niente, brano scritto e cantato con l’amico cantautore Sonosem, con cui condivide una serie di concerti nei due anni successivi.

Nella primavera del 2022 esce “EGO”, il secondo disco di inediti, anticipato dal singolo “Orgoglio”, che presenta tra l’estate e l’autunno in giro per l’Italia, prima di mettersi a lavoro su nuovi progetti che vedranno la luce nel 2024.

Il costo del biglietto è di 13 euro + dp. I biglietti sono disponibili online su https://www.mailticket.it/manifestazione/H037/alberto-bianco e sono acquistabili anche con Carta Docente e 18app. L’ultimo appuntamento della stagione musicale sarà il 2 marzo con Cristina Donà.Info: www.cinemateatromagdaolivero.it