Burattinarte d'Inverno apre la rassegna con "Il Notturno... con brio!" al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba

Domenica 18 gennaio alle ore 16.30, il Cinema Vekkio di corso Riddone 3 di Cornaliano d'Alba ospita "Il Notturno... con brio!", spettacolo di teatro di figura firmato dall'artista toscana Laura Landi.

La storia prende avvio dalla curiosità di uno spettatore che, spinto a guardare oltre, precipita sotto il palcoscenico ritrovandosi nel "Notturno": uno spettacolo misterioso e inquietante che nessuno sembra voler più vedere. Da qui si sviluppa un viaggio teatrale che si snoda su due livelli paralleli e intrecciati, sopra e sotto le assi del palco, dove il registro comico e quello tragico dialogano, si rincorrono e si trasformano.

Tra musica, pantomima e suggestive immagini, lo spettatore viene accompagnato in un mondo notturno popolato da figure archetipiche: la Paura, la Luna, il Diavolo, la Morte. E, soprattutto, il coraggio di attraversarli.

Un'avventura poetica capace di parlare ai bambini con leggerezza e di toccare in profondità anche il pubblico adulto.