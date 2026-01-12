 / Eventi

Burattinarte d'Inverno apre la rassegna con "Il Notturno... con brio!" al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba

Domenica 18 gennaio alle 16.30 lo spettacolo di Laura Landi. Un viaggio poetico tra paura e coraggio, sopra e sotto il palcoscenico

Domenica 18 gennaio alle ore 16.30, il Cinema Vekkio di corso Riddone 3 di Cornaliano d'Alba ospita "Il Notturno... con brio!", spettacolo di teatro di figura firmato dall'artista toscana Laura Landi.

La storia prende avvio dalla curiosità di uno spettatore che, spinto a guardare oltre, precipita sotto il palcoscenico ritrovandosi nel "Notturno": uno spettacolo misterioso e inquietante che nessuno sembra voler più vedere. Da qui si sviluppa un viaggio teatrale che si snoda su due livelli paralleli e intrecciati, sopra e sotto le assi del palco, dove il registro comico e quello tragico dialogano, si rincorrono e si trasformano.

Tra musica, pantomima e suggestive immagini, lo spettatore viene accompagnato in un mondo notturno popolato da figure archetipiche: la Paura, la Luna, il Diavolo, la Morte. E, soprattutto, il coraggio di attraversarli.

Un'avventura poetica capace di parlare ai bambini con leggerezza e di toccare in profondità anche il pubblico adulto.

