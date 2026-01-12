L'arte del presepe incanta il Santuario degli Angeli: venticinque opere in mostra

Ha già superato i duemila visitatori la suggestiva mostra di presepi allestita al Santuario degli Angeli, che resterà aperta al pubblico fino al 2 febbraio.

[Il presepe di Emilio Burri di Narzole]

Lungo il corridoio laterale e all'interno del coro sono esposte venticinque opere realizzate da artisti locali, che spaziano dai tradizionali diorami alle raffinate creazioni in tecnica "paperolles", fino alle sculture in legno. Un percorso che unisce maestria artigianale e profonda spiritualità, coronato dall'imponente e scenografico presepe storico.

[Il presepe di Silvana Bassignana di Demonte]

La mostra è visitabile tutti i giorni negli orari di apertura del Santuario: dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.

[Il presepe di Irene Beccaria]

Un'occasione per riscoprire un luogo caro ai cuneesi, autentica oasi di pace nel cuore della città, dove i fedeli si rivolgono con devozione alla Madonna degli Angeli e al Beato Angelo Carletti. Disponibile quotidianamente anche il Sacramento della Penitenza e Riconciliazione.

[Il presepe della Scuola Media di Borgo San Giuseppe]

[Il presepe di Mario Collino con la tecnica di "paperolles"]