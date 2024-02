Cuneo, nuove norme per i consiglieri con delega: via libera alla nomina di Enrici?

Arriverà in Consiglio comunale, a Cuneo, la proposta di modifica dello Statuto comunale relativa ai “consiglieri con delega” ovvero quelle figure amministrative incaricate di studi su materie specifiche e/o di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna.

I lavori in Commissione

Nella serata di martedì 13 febbraio la VI Commissione consiliare presieduta da Noemi Mallone (FdI) si è riunita nella seconda parte della trattazione della modifica stessa.



Il nuovo testo dell’articolo 46, comma 5 dello Statuto comunale è stato discusso nell’incontro precedente: l’intera Commissione si ritenuta d’accordo con il mutuare un’ordinanza sindacale del Comune di Pesaro per specificare nei minimi dettagli funzioni e caratteristiche del consigliere delegato, che si troverà a dover compiere essenzialmente solo analisi e studi, e non proposte d’azione.



“Nell’incontro di martedì abbiamo discusso sulla durata della delega – ha spiegato Mallone, raggiunta al telefono - , su cui maggioranza e minoranza non hanno trovato un punto comune: alcuni dei presenti hanno chiesto di scindere il ruolo del consigliere delegato dal mandato amministrativo del sindaco per evitare di ‘pestare i piedi’ agli assessori e individuato in tre anni un tempo congruo. Altri, invece, hanno chiesto di vincolare delega e mandato sindacale”.



In sede di Commissione la proposta che ha ricevuto più consensi si è dimostrata essere la seconda (quella delle forze di maggioranza). In Consiglio comunale – dove per la votazione, trattandosi di una modifica allo statuto comunale, servirà il parere favorevole di due terzi dell’assise - la discussione certamente proseguirà.

Enrici e il “tira e molla” sulla delega alle infrastrutture

La questione dei consiglieri con delega si ricollega a uno dei fronti di discussione che più ha acceso e caratterizzato la fine del 2023 per l’amministrazione comunale: il tira e molla tra gruppi consigliari con protagonista la figura del consigliere comunale Silvano Enrici (Centro per Cuneo). Destinatario – nelle intenzioni della sindaca e dell’amministrazione comunale – di un incarico fiduciario di alta specializzazione legato al mondo delle infrastrutture, anche digitali, per alcune settimane l’uscita di Enrici dal Consiglio comunale (per lasciare spazio a Gabriella Roseo) è parsa come un’eventualità imminente.



Nel Consiglio comunale di settembre si sarebbe dovuta perfezionare la nomina del pensionato ed ex dipendente Telecom di frazione Confreria – per la quale serviva il consenso dell’intera maggioranza – ma tutto è slittato per permettere l’analisi dello Statuto Comunale in Commissione.



Con l’eventuale approvazione del nuovo testo in Consiglio, insomma, non dovrebbero esserci più ostacoli (quanto meno esterni) alla designazione del consigliere.