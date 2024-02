Alle Medie di Cervere, una lezione speciale con il cavalier Piumatti della Bra Servizi

Lezione speciale per gli studenti delle scuole Medie di Cervere: per alcune ore hanno incontrato il cavalier Giuseppe Piumatti - presidente del Gruppo Piumatti Bra Servizi, l’azienda leader nei servizi ecologici - che, tra sorrisi e battute scherzose ha raccontato la sua esperienza di imprenditore, dagli inizi fino ai giorni nostri, per quasi 35 anni di attività.

Soprattutto, il cavalier Piumatti ha voluto sensibilizzare i ragazzi all’importanza dell’educazione ecologica. Invitato dagli insegnanti, il presidente Piumatti ha risposto a tutte le domande degli studenti, incuriositi da quella lezione particolare, che ha regalato molte e semplici nozioni di fondamentale importanza per attuare ogni giorno comportamenti e pratiche all’insegna del rispetto e della tutela dell’ambiente che ci circonda. A tutti il presidente Piumatti ha lasciato il suo libro che percorre le sue tappe da imprenditore, tra sacrifici e successi, nonché i gadget dell’azienda.

“I ragazzi sono sempre fantastici - racconta entusiasta il cavalier Giuseppe Piumatti - sanno trasmettere energia e positività. Soprattutto le loro domande fanno riflettere e così anche io imparo sempre molto da loro. Credo inoltre che sia importante che la scuola insegni agli studenti le buone pratiche legate all’ambiente, perché loro sono il nostro futuro. L’incontro è stato così coinvolgente - conclude il presidente Piumatti - che al più presto organizzeremo una visita presso la Bra Servizi, così gli studenti potranno vedere con i loro occhi il lavoro svolto, i mezzi utilizzati, gli obiettivi raggiunti e le sfide di domani”. Ad accompagnare il cavalier Piumatti nella scuola, il cerverese Franco Graglia, vice presidente del Consiglio regionale.