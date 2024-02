Racconigi, sul "caso" del cappone il Consorzio interviene: "Siamo estranei a ogni influenza politica"

Non si placa la querelle sul caso del cappone di Racconigi. Dopo la nota dell'amministrazione (leggi qui), il Consorzio scrive per fare il punto della situazione organizza una serata aperta a tutti i soci.

"Avendo appreso la notizia che, a fronte del diniego all’ingresso del Comune di Racconigi all’interno del Consiglio di amministrazione del consorzio del Real Cappone, l’Ente non elargirà più alcun contributo all’acquisto di pulcini da destinare all’allevamento a cura dei consorzisti, questo Consiglio di amministrazione ritiene necessario rendere note alcune precisazioni. - scrivono dal Consorzio del Real Cappone - Attualmente il Comune di Racconigi è già presente nel CdA del Consorzio con il ruolo di “socio onorario”, atteso il fatto che, qualsiasi altro titolo di partecipazione, sarebbe in contrasto con lo Statuto che ammette, come “soci ordinari” unicamente gli imprenditori agricoli a titolo professionale.

Pertanto, quello che è stato definito un “secco no all’ingresso nel CdA”, in realtà, è null’altro che la semplice e scrupolosa applicazione delle regole statutarie attualmente vigenti.

In vero, la decisione del Comune di Racconigi di interrompere l’erogazione del contributo che avveniva da oltre vent’anni, non può essere giustificata da ragioni economiche, in quanto la somma elargita, pari a circa 1000 euro, era oggettivamente esigua.

Questo CdA, preso serenamente atto della scelta dell’Amministrazione, conferma l’impegno nel dare continuità alla valorizzazione del Real Cappone. In particolare, ha già appositamente deliberato che si farà carico, con fondi propri, dell’acquisto dei pulcini per i propri soci.

In continuità con quanto fatto negli anni il CdA rassicura altresì che tutti i soci proseguiranno ad operare in completa sinergia con gli operatori del settore, con i ristoranti locali e con chiunque voglia contribuire attivamente alla tutela e valorizzazione del Real Cappone di Racconigi per l’ottenimento di nuove certificazioni e riconoscimenti di qualità."

"Non ultimo, - concludono - alla luce delle dichiarazioni del Sindaco di Racconigi rese agli organi di stampa, riguardanti in particolare la nostra Presidente Ines Ghigo, questo Consiglio rigetta con fermezza le neppure troppo velate insinuazioni in esse contenute relativamente a presunte interferenze di natura politica. La nostra Presidente, da sempre, agisce nell’esclusivo interesse della valorizzazione del Real Cappone e questo processo passa anche attraverso la difesa dell’operatività e dell’autonomia decisionale del Consiglio da lei presieduto. Il nostro Consorzio è e resta svincolato da ogni influenza politica e ricaccia qualsivoglia tentativo di appropriazione e controllo esterno da parte di chiunque (politico e non).

Lo spirito dei soci del Consorzio è unicamente quello di lavorare con serietà per accrescere e migliorare le potenzialità del Real Cappone. A tale scopo si rende noto che è stato organizzato un momento di approfondimento e di divulgazione sulle attività sin qui svolte dal Consorzio. Detto incontro si terrà lunedì 19 febbraio 2024, alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Municipio di Racconigi."

Qualunque operatore e/o azienda agricola cha abbia desiderio di avvicinarsi a questa nostra realtà di straordinaria eccellenza è calorosamente invitata a partecipare, troverà allevatori appassionati del prodotto, del loro lavoro e del territorio.