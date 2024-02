Cordoglio a Borgo San Dalmazzo per la scomparsa di Giovanni Aime, per molti anni meccanico alla Ford di Cuneo

Ha suscitato viva commozione a Borgo San Dalmazzo la scomparsa questa mattina di Giovanni Aime, conosciutissimo per la grande passione e conoscenza dei bonsai.

Aveva 90 anni e da tempo soffriva a causa di diverse patologie gravi.

Originario di Roaschia aveva lavorato per molti anni come meccanico alla Ford di Cuneo, per dedicarsi a partire dal 1985 alla sua grande passione per i bonsai.

Persona piacevole e gentilissima, esperto e meticoloso, ne aveva moltissimi esposti nel suo giardino affacciato alla strada che da via Grandis, nel concentrico, sale al santuario di Monserrato.

Aveva perso la moglie Graziella alcuni anni fa. Lascia i figli Marco e Claudia con Marco, la nipote Ilaria con la mamma Norina, parenti e amici.

Il Rosario verrà recitato lunedì 19 febbraio alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo.

Il funerale, proveniente dall’ospedale A.Carle di Confreria, sarà celebrato martedì 20 febbraio alle ore 10.30 sempre nella chiesa parrocchiale di san Dalmazzo in Borgo san Dalmazzo.