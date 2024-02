Danno ad una condotta, centinaia di famiglie cuneesi senza acqua: ritorno alla normalità in nottata [FOTO]

Un danno meno grave del previsto quello alla condotta portante di alimentazione dell'acquedotto di Cuneo. Due squadre stanno intervenendo ormai da diverse ore a Borgo San Dalmazzo, dove il danneggiamento è stato causato da una ditta che si sta occupando della posa della fibra per conto di Tim.

Basterebbe, quindi, la riparazione con un giunto (il pezzo rosso visibile nelle foto allegate all'articolo).

Si prevede il ritorno alla normalità e quindi il ritorno dell'acqua potabile nelle case di centinaia di famiglie cuneesi - salvo complicazioni e ulteriori lavorazioni che si rendessero necessario - non prima della mezzanotte. Si procederà con una riapertura graduale dell'acquedotto, chiuso per poter effettuare le ispezioni e i lavori per la riparazione del danno.

Per quanto riguarda il comune di Cuneo, le zone interessate dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua sono San Rocco Castagnaretta, l’Oltrestura – nelle frazioni di Madonna dell’Olmo, Confreria, San Pietro del Gallo, Passatore, Ronchi e Roata Rossi – e l’Oltregesso, nelle frazioni di Borgo Gesso, Bombonina e Madonna delle Grazie. Saranno disalimentati gli acquedotti della frazione Bosco di Busca (comune di Busca) e della frazione Roata Chiusani (comune di Centallo).